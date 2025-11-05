निवडणुकीची जबाबदारी असणाऱ्यांना रजाबंदी
पुणे, ता. ५ ः पुणे महापालिकेतील निवडणुकीच्या कामासाठी नेमलेले अधिकारी आणि कर्मचारी अचानक सुट्टीवर जात असल्याने कामामध्ये अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी असणाऱ्यांनी निवडणूक शाखेची परवानगी घेतल्याशिवाय रजा टाकू नये, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा आदेश काढण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार पुणे महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ ची तयारी सुरू आहे. प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, सध्या प्रारूप मतदारयाद्यांचे काम सुरू आहे. प्रारूप मतदारयादीही १४ नोव्हेंबर रोजी प्रकाशित होणार आहे, तर ११ नोव्हेंबर रोजी ४२ प्रभागांमधील अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि महिलांच्या जागांचे आरक्षण काढले जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पाडायची आहे, त्यामुळे कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला आहे. पण काही अधिकारी व कर्मचारी निवडणूक कर्तव्यावर असतानाही रजेवर जात आहेत. ही रजा घेताना निवडणूक शाखेला पूर्वसूचना दिली जात नाही. त्यामुळे कामांचा खोळंबा होत आहे. सध्या निवडणूक शाखा कार्यालयात सुमारे ५० आणि १५ क्षेत्रीय कार्यालयांकडे प्रत्येकी ५० कर्मचारी, अधिकारी काम करत आहेत. पुढील काळात ही संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी निवडणूक शाखेने २६ हजार मनुष्यबळाची मागणी नोंदवली असून, ३२ हजार कर्मचाऱ्यांची माहिती प्राप्त झाली आहे. सध्या निवडणुकीचा कार्यभार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सुट्टी घेतल्याने कामकाजात अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कार्यालयाची पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतीही रजा अथवा सुट्टी घेऊ नये, असा आदेश उपायुक्त प्रसाद काटकर यांनी दिला आहे.
