‘यशदा’चे महासंचालक गैरव्यवहाराची चौकशी करणार
पुणे, ता. ५ ः कृषी विभागातील विविध योजनांमधील गैरव्यवहाराच्या चौकशी समितीवर आता ‘यशदा’चे महासंचालक निरंजन कुमार सुधांशू यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट समितीने मुदतीत हा अहवाल सादर न केल्यामुळे राज्य शासनाने नव्याने ही नेमणूक केली आहे.
कृषी विभागातील गैरप्रकारांबाबत आमदार सुरेश धस यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार कृषी विभागातील संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करण्याचे काम राज्य शासनाकडून सोपविण्यात आले होते. या तक्रारींचे स्वरूप, त्यामध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची व्याप्ती मोठी आहे. तसेच, काही तक्रारींमध्ये कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे समाविष्ट आहेत. ही बाब लक्षात घेता, तक्रारीमध्ये नमूद अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे चौकशी देणे योग्य होणार नाही. याशिवाय, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नेमल्यास त्यांचे नियमित कामकाज बाधित होणार आहे. त्यासाठी कार्यालयीन कार्यपद्धती माहीत असणाऱ्या व विषयाची जाण असणाऱ्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या डॉ. उमाकांत दांगट यांच्याकडे चौकशी सोपविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २४ जून रोजी घेतला होता. दांगट यांच्या एकसदस्यीय समितीला एक महिन्याच्या आत हा अहवाल कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडे सोपविण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, अहवाल सादर करण्याची मुदत संपल्यानंतर दांगट यांनी व्यग्र वेळापत्रकामुळे चौकशी पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे या कामकाजातून मुक्त करावे, अशी विनंती १४ ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानंतर सुमारे अडीच महिन्यांनी राज्य सरकारने ‘यशदा’चे महासंचालक निरंजन कुमार सुधांशू यांची चौकशी समिती नेमण्याचे जाहीर केले आहे.
