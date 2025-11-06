विप्रो’कडून तरुणींसाठी संतूर शिष्यवृत्ती सुरू
पुणे, ता. ६ : ‘विप्रो कन्झ्युमर केअर ॲण्ड लाइटिंग’ने विप्रो केअर्सच्या सहकार्याने यंदा राज्यात आपला प्रमुख संतूर शिष्यवृत्ती कार्यक्रम सुरू केला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या आणि अविकसित जिल्ह्यांतील तरुणींना सशक्त करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला हा उपक्रम त्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देईल, त्यांच्या क्षमतांना प्रोत्साहन देईल आणि उज्ज्वल भविष्य घडविण्यास मदत करेल.
यंदा या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील तरुणींना शिष्यवृत्ती दिली जाईल. निवड झालेल्यांना पदवी अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी शिक्षण शुल्क आणि इतर शिक्षणाशी संबंधित खर्चांसाठी दरवर्षी ३० हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल. शिष्यवृत्तीसाठी १ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान अर्ज करता येणार आहे. www.santoorscholarships.com या संकेत स्थळावर अर्ज करता येईल.
याबाबत ‘विप्रो लिमिटेड’चे ग्लोबल प्रमुख, सस्टेनेबिलिटी ॲण्ड ईएसजी व ‘विप्रो फाउंडेशन’चे व्यवस्थापकीय ट्रस्टी पी. एस. नारायण म्हणाले, ‘‘आम्ही नेहमीच मानत आलो आहोत की, शिक्षण हे चांगल्या समाजासाठी मुख्य साधन आहे. या उपक्रमाद्वारे आम्ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना उच्च शिक्षणासाठी समान संधी मिळेल यासाठी प्रयत्न करतो, जे त्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणू शकते. राज्यात संतूर शिष्यवृत्ती कार्यक्रम सुरू करताना आम्हाला आनंद होत आहे.’’
