‘टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक्स’मध्ये शस्त्रक्रियेविना उपचारांद्वारे वेदनामुक्त
पुणे, ता. ६ : रुग्णांना तीव्र सांधेदुखीतून मुक्त करण्यासाठी डॉ. टेब आणि डॉ. रुस्तम जिनिवाला यांनी ‘टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक्स’मध्ये प्रभावी उपचारपद्धती विकसित केली आहे. यामध्ये रुग्णांना कोणत्याही दुष्परिणाम व शस्त्रक्रियेविना आयुर्वेदिक उपचारांद्वारे वेदनामुक्त केले जात आहे.
सांधेदुखीमागील नेमक्या कारणाचा मुळापासून घेतलेला शोध, हे टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक्सच्या उपचारपद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या लिगामेंट इंज्युरी, फ्रोजनशोल्डर, स्नायूंमधील लचक-चमक, सूज, स्नायूंना रग लागणे, मानेचे, मणक्याचे व कमरेचे आजार तसेच खुब्याचे आजार (हिप जॉइंट नेक्रोसीस), लंबर स्पाँडिलायटिस, ऑस्टिओ आर्थ्रायटिस, ऋमेटॉइड आर्थ्रायटिस (आमवात), रुमेटिक आर्थ्रायटिस (उष्णवात), अँकिलोझिंग स्पाँडिलायटिस आणि मस्क्युलरडिस्ट्रॉफीवर उपचार केले जातात.
उपचारापूर्वी प्रत्येक रुग्णाच्या तपासण्या केल्या जातात आणि सर्व औषधे रुग्णानुसार स्वतंत्रपणे तयार केली जातात. ही औषधे पूर्णपणे आयुर्वेदिक असल्याने दुष्परिणाम होत नाहीत, असे टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक्सने सांगितले. त्यामुळे हृदयरोग, मधुमेह किंवा अन्य कोणताही रोग असलेले रुग्णही हे उपचार सहजपणे घेऊ शकतात. त्यांच्या सुरू असलेल्या औषधांबरोबरच टेबची औषधेही ते घेऊ शकतात. विशेष म्हणजे रोजची दैनंदिनी, नोकरी-व्यवसाय सांभाळून ‘टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक्स’चे उपचार घेता येतात. ओपीडी पद्धतीचे उपचार असल्याने रुग्णांना महिन्यातून एकदाच क्लिनिकला यावे लागते. यासाठी लागणारे पैसे एकदाच भरायचे नसून व्हिजिटनुसार भरायचे असल्याने रुग्णालाही उपचार घेताना कोणताही आर्थिक ताण येत नाही. टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक्सच्या नागपूर आणि गुजरातमध्येही शाखा असून पुण्यात रविवारसह आठवडाभर त्यांचे क्लिनिक सुरू आहे.
