संस्था अन् संघटनात्मक पातळीवर मदत
पुणे, ता. ६ ः पूरग्रस्तांसाठी ‘सकाळ रिलीफ फंड’ला विविध क्षेत्रांतून संस्था आणि संघटनात्मक पातळीवर मदत मिळाली असून, सामान्य नागरिकांसोबतच सर्व स्तरातून देणगीचा ओघ लक्षणीय आहे. पुण्यातील बाणेर-बालेवाडी ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे पूरग्रस्तांसाठी ‘सकाळ रिलीफ फंड’ला एक लाख ५१ हजार रुपयांची मदत करण्यात आली, तर पुण्यातील ऐतिहासिक पुणे सार्वजनिक सभा संस्थेतर्फे सामाजिक बांधिलकी स्वीकारत ५१ हजार रुपयांचा मदतीचा धनादेश सुपूर्त करण्यात आला.
याशिवाय पुण्यातील राज्य परिवहन महामंडळातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या ‘वेनस्डे क्लब’तर्फे २५ हजार रुपयांची, तर घोरपडी गावातील ‘दोस्ती ग्रुप’च्या वतीने ग्रुपमधील प्रकाश कवडे, हेमराज कवडे, दिलीप कवडे, सुनील कवडे, अॅड. अविनाश कवडे आणि शाम नेगल आदी सदस्यांनी पुढाकार घेत ‘सकाळ रिलीफ फंड’ला २५ हजार रुपयांची देणगी दिली आहे. तसेच, पुण्यातील भवानी पेठ पालखी विठोबा मंदिराचे विश्वस्त गोरखनाथ भिकुले, प्रमोद बेंगरूर व अॅड. बाळासाहेब नळे यांनी पुढाकार घेऊन मंदिरातील काकडा आरतीचा खर्च टाळून ११ हजार रुपयांची मदत केली.
पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी ‘सकाळ रिलीफ फंड’ने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत जनसामान्यांबरोबरच समाजातील सर्व स्तरातील आणि विविध क्षेत्रांतील घटकांकडून प्रतिसाद मिळाला असून, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय संस्था, गृहनिर्माण सोसायटी, नागरी पतसंस्था, क्रेडिट सोसायटी, सामाजिक संघटना, औद्योगिक कंपन्या, कामगार संघटना, माजी सैनिक असोसिएशन, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना, स्वयंसेवी संस्था, देवस्थान, मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्ट, अन्नदान मंडळ, हास्ययोग परिवार व ज्येष्ठ नागरिक संघटना आदींनी पुढाकार घेत मदत केली आहे.
यांनी केली व्यक्तिगत मदत
रवींद्र मोरे व शारदा पवार प्रत्येकी (२५ हजार रु.), रावसाहेब जाधव व आशा बियाणी प्रत्येकी (११ हजार रु.), प्रा. डॉ. जनार्दन कदम, प्रा. शेषराव गव्हाणे, अशोकराव मुरकुटे व दत्ताजीराव बर्गे प्रत्येकी (१० हजार रु.), के. तारानाथ, ज्ञानेश पुरोहित मंडळ, धनकवडी, विजय सुर्वे, अरविंद सातपुते, रजनी दोशी, बागलाण सायकल फाउंडेशन, नाशिक व सुभाष कुलकर्णी प्रत्येकी (५ हजार रु.), जयंत लोखंडे (१ हजार रु.), शमिका आठवले (५०० रु.) याशिवाय माणिक लोळगे आणि कुटुंबीय (७,७७७ रु.) व हरीश अडके (२,१०० रु.) यांनी मदत केली.
