‘आनंदमठ’ चित्रपटामध्ये भक्ती-शक्तीचा अनोखा वापर
पुणे, ता. ६ : ‘‘आनंदमठ या कादंबरीचा विषय राष्ट्रप्रेमाच्या उद्गाराचा असून भक्ती आणि शक्तीचा अनोखा वापर हे या चित्रपटाचे सूत्र आहे. ही कादंबरी सत्य घटनेवर आधारित असून चित्रपटाची निर्मिती करताना निर्मात्याने सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा वापर न करता मूळ कादंबरीला, पात्रांना धक्का लावलेला नाही’’, असे मत चित्रपट अभ्यासक सुलभा तेरणीकर यांनी केले.
‘वंदे मातरम्’ गीताला १५० वर्षे पूर्ण होत असल्यानिमित्त आयोजित ‘आनंदमठ’ या चित्रपटावरील चर्चात्मक कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. वंदे मातरम् सार्ध शती जयंती समारोह समिती, जन्मदा प्रतिष्ठान व महाराष्ट्र कल्चरल सेंटरच्या सहयोगाने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तेरणीकर यांच्यासह चित्रपट संगीत अभ्यासक धनंजय सप्रे यात सहभाग झाली.
सप्रे म्हणाले, ‘‘आनंदमठ हा हिंदी चित्रपट १९५२ मध्ये प्रदर्शित झाला. हेमंत कुमार यांनी चित्रपटातील विरोधाभासी दृश्ये साकारताना संगीताचा स्वतंत्र बाज अवलंबला आहे. लता मंगेशकर यांनी गायलेले ‘वंदे मातरम्’ हे गीत स्फुरण, त्वेष, जोश उत्पन्न करणारे असून चित्रपटाचे संगीत आक्रमकता आणि कारुण्य यांचा अपूर्व संयोग साधते.’’ मिलिंद सबनीस यांनी प्रास्ताविक केले. स्वागत प्रसाद भडसावळे, सुधीर जोगळेकर यांनी केले.
