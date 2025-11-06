कर्जमाफी न केल्यास एक जुलैला रेल्वे रोको
पुणे, ता. ६ ः ‘‘चालू वर्षी झालेल्या पावसामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. आताच कर्जमाफी झाली असती तर त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नसता. त्यामुळे पुन्हा ते वंचित राहिले असते, म्हणून ३० जूनची तारीख योग्य ठरणार आहे. परंतु सरकारने कर्जमाफी केली नाही तर एक जुलैला रेल्वे रोको करण्यात येईल’’, असा इशारा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष, माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी गुरुवारी दिला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नागपूर येथे शेतकऱ्यांची एकजूट केल्याबद्दल ‘शेतकरी एकता झिंदाबाद’ या चिंतन बैठकीचे पुण्यात आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी कडू बोलत होते. याप्रसंगी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर, नीतेश कराळे, शरद जोशी विचार मंचाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठलराजे पवार, महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील देवरे, स्वराज पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत डिक्कर, हनुमंत गायकवाड आदी उपस्थित होते.
कडू म्हणाले, ‘‘थकीत कर्जमाफी करून नव्याने कर्ज देण्याचा आदेश सरकारला द्यावा लागेल. जोपर्यंत शेतकरी थकबाकीदार होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नाही. कारण अनेक शेतकरी ३१ मार्च, तर काही ३० जूनपर्यंत थकबाकीदार होतात. त्यामुळे या कर्जमाफीत जास्त कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसता. मात्र, यंदा पाऊस झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. ते सर्व शेतकरी कर्जमाफीपासून दूर राहिले असते. ते सर्व शेतकरी थकबाकीदार झाल्याशिवाय त्यांचे कर्ज माफ होणार नाही, याचा विचार केला आहे.’’
जानकर म्हणाले, ‘‘चर्चेने प्रश्न सोडविण्याची भूमिका आम्ही घेतली होती. लोकांनी आम्हाला साथ दिली आहे. विरोधकही ट्रोल करत आहेत आणि सरकारही ट्रोल करत आहे. कारण हे आंदोलन यशस्वी झाले आहे. म्हणून ते ट्रोल करत आहेत.’’ तुपकर म्हणाले, ‘‘आंदोलन सरकारच्या जिव्हारी लागले आहे. मागील काही वर्षांत सोयाबीन, कापूस पिकांचे दर वाढलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येत आहेत. यापुढील काळात ग्रामीण विरुद्ध शहर अशी लढाई होईल. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात ‘चले जाव’ म्हणून हाक द्यावी लागेल.’’
