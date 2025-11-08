चौकशी सुरू असतानाच ठेकेदाराला ९३ लाखांचे बिल
पुणे, ता. ७ ः लोहगाव येथील संतनगर ते दादाची वस्ती यादरम्यान एक किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या कामाची चौकशी सुरू असतानाच ठेकेदाराला तब्बल ९३ लाख रुपये बिलापोटी देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या कार्य पुस्तिका (वर्क मॅन्युअल) कलम २३.७ आणि कलम ५६.१ नुसार चौकशी सुरू असताना संबंधित ठेकेदारांचे बिल अदा करता येत नाही. तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेकेदाराला बिलाची रक्कम दिली. त्यामुळे या गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष वडगावशेरी विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष सागर खांदवे यांनी केली आहे.
लोहगाव- वाघोली रस्त्यावरील राज्य महामार्ग ६८ कळस-धानोरी-लोहगाव या मार्गावर रस्त्याचे काम २०२३ मध्ये सुरू होते. रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा संशय येऊन सागर खांदवे यांनी या रस्त्याच्या कामाच्या चौकशीची मागणी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली होती. त्या रस्त्याचे काम आजही अपूर्ण आहे. तसेच चौकशीदेखील झालेली नाही. असे असताना संबंधित ठेकेदाराला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तीन टप्प्यात बिलाची ९३ लाख रुपयांची रक्कम दिली आहे. तेव्हा रस्त्याच्या चौकशीचा अहवाल व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या या व्यवहाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करीत सागर खांदवे यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. तसेच संबंधित रस्त्याची चौकशीही सुमारे अडीच वर्षांपासून प्रलंबित आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
या रस्त्याचे काम अद्यापही अपूर्ण आहे. तसेच संबंधित ठेकेदाराला बिलाची पूर्ण रक्कम दिलेली नाही. जी काही रक्कम दिली आहे, ती जेवढे काम पूर्ण झाले त्या बदल्यात दिली आहे. यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही.
- बी. एस. बाविस्कर, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे