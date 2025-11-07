पुण्याच्या विमान प्रवाशांना फटका दिल्ली विमानतळावर बिघाड ः सोळा विमानांना उशीर
पुणे, ता. ७ ः दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील हवाई नियंत्रण कक्षातील ‘ऑटोमॅटिक मेसेज स्विचिंग सिस्टीम’ या प्रणालीत तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याचा फटका ३०० हून अधिक विमानांच्या प्रवाशांना बसला. यात पुण्याला येणारे ८ व पुण्याहून उड्डाण करणाऱ्या ८ अशा १६ विमानांना फटका बसला. या विमानांना आपल्या निर्धारित वेळेपेक्षा सुमारे दोन ते तीन तास उशीर झाला. काही विमानांना याहून अधिक उशीर झाला असल्याचे विमानतळ प्रशासनाने सांगितले.
दिल्ली विमानतळावर शुक्रवारी सकाळी ऑटोमॅटिक मेसेज स्विचिंग सिस्टीम या प्रणालीत तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने हवाई नियंत्रण कक्षातील कर्मचाऱ्यांना विमानांचे उड्डाण व लँडिंग संदर्भातील सर्व कामे हाताने (मॅन्युअल) करावी लागली. याचा थेट परिणाम विमान वाहतुकीवर झाला. मॅन्युअल पद्धतीने कामे करावी लागल्याने कामाचा वेग कमालीचा मंदावला. परिणामी विमानाचे उड्डाण व लँडिंगला उशीर झाला. देशभरातील सुमारे ३०० हून अधिक विमानांना याचा फटका बसला.
--------------------------
पुण्याहून उड्डाणे खोळंबली
शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात हा बिघाड झाल्याने दिल्लीहून पुण्याला येणाऱ्या विमानांना उशीर झाला. त्याचा परिणाम पुण्याहून अहमदाबाद, चेन्नई, इंदूर, वाराणसी, दिल्ली आदी ठिकाणी जाणाऱ्या विमानाच्या वाहतुकीवर झाला. विमानाला येण्यास उशीर झाल्याने, पुढील प्रवासावर देखील त्याचा मोठा परिणाम दिसून आला. यामुळे विमानतळावर काहीसे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. काही प्रवाशांनी संबंधित विमान कंपनीकडून अपेक्षित असा प्रतिसाद मिळत नसल्याबाबत समाजमाध्यमावर नाराजी व्यक्त केली.
-------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.