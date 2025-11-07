बोपोडी प्रकरणात येवले यांचे अनेक प्रताप
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे,ता. ७ : बोपोडी येथील १८८३ पासून कृषी विभागाची मालकी असलेली जागा आणि त्या जागेवर सध्या शासकीय दूध डेअरी, अंडी उबवणी केंद्र, एसटी महामंडळाच्या स्थानकास असलेली सुमारे पाच हेक्टर ३५ आर म्हणजे सुमारे १५ एकर जागा पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी खासगी जागा मालकांना देण्याचे आदेश काढले असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान या प्रकरणाचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. तर येवले यांचे आदेश रद्द करण्याची कार्यवाही देखील प्रशासनाने सुरू केली आहे.
बोपोडी येथील सरकारी जमिनींच्या अपहार प्रकरणी तहसीलदार येवले यांच्याबरोबरच हेमंत गावंडे (रा. इंद्रा मेमरीज, बाणेर रस्ता), राजेंद्र रामचंद्र विध्वंस, ह्रषीकेश माधव विध्वंस, मंगल माधव विध्वंस (तिघे रा. नवी पेठ), विद्यानंद अविनाश पुराणिक (रा. इंदूर, मध्यप्रदेश), जयश्री संजय एकबोटे (रा. कुलाबा, मुंबई), यांच्यावर महसूल विभागाकडून आज गुन्हा दाखल करण्यात आला.
दरम्यान या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी करून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आज विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत राज्य शासनाला अहवाल सादर केला. त्याबरोबरच येवले यांनी दिलेले आदेश रद्द करण्याची कार्यवाही देखील सुरू केली आहे. त्यासाठी पुणे शहर प्रांत यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना ‘येवले यांच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करून तो व्यवहार रद्द करण्यात परवानगी मिळावी,’ असे पत्र दिले आहे. त्यास अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मान्यता मिळाल्यानंतर सुनावणी घेऊन हा निकाल रद्द करण्यात येईल, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान येवले यांनी ही जमीन गावंडे,विध्वंस,पुराणिक यांच्या नावावर करण्याचा निकाल दिला असला, तरी अद्यापही त्या जागेच्या सातबारावर त्यांची नोंद घेतली नसल्याचेही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
जिल्हा प्रशासनाने शासनाला पाठविलेल्या अहवालानुसार गावंडे, विध्वंस आणि पुराणिक यांनी कृषी महाविद्यालयाच्या विरुद्ध मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमातंर्गत १२ एप्रिल २०२४ रोजी पुणे शहर तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज केला होता. त्यावर अर्जावर वेळोवेळी सुनावणी घेऊन येवले यांनी या प्रकरणाचा निकाल १ जुलै २०२५ रोजी अर्जदारांच्या बाजूने दिला. त्याबाबतची नोटीस कृषी विभागाला पाठविली. त्यानंतर कृषी विभागाने याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार केली. त्यानंतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आला.
