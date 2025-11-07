हडपसर- दानापूर दरम्यान विशेष रेल्वे धावणार
पुणे, ता. ७ ः प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन, रेल्वे प्रशासनाने हडपसर ते दानापूर दरम्यान विशेष रेल्वे चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांची मोठी सोय झाली आहे.
१. गाडी क्रमांक : ०३२०१ / ०३२०२ दानापूर - हडपसर - दानापूर विशेष (प्रत्येकी १फेरी )
दानापूर - हडपसर (०३२०१ ) विशेष रेल्वे ही शुक्रवारी (ता. ९) रोजी रात्री ११ वाजून ४५ मिनिटांनी दानापूर येथून निघेल आणि तिसऱ्या दिवशी सकाळी ८ वाजता हडपसर येथे पोहोचेल. गाडी क्रमांक ०३२०२ हडपसर - दानापूर स्पेशल हडपसर येथून रविवारी (ता. ९) सकाळी १० वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी ५ वाजून ४५ मिनिटांनी दानापूर येथे पोहचेल.
२. दानापूर - हडपसर (क्रमांक ०३२०३ ) ही रेल्वे शनिवारी (ता. ८) दानापूरहून रात्री ११ वाजून ४५ मिनिटांनी सुटेल, तिसऱ्या दिवशी सकाळी आठ वाजता हडपसरला पोचेल. हडपसर - दानापूर (क्रमांक ०३२०४ ) ही सोमवारी (ता १०) सकाळी १० वाजता हडपसरहून सुटेल. दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी ५ वाजून ४५ मिनिटांनी दानापूर येथे पोहोचेल.
३. दानापूर - हडपसर (क्रमांक ०३२०५) दानापूर येथून रविवारी (ता. ९ ) रात्री ११ वाजून ४५ मिनिटांनी सुटेल. तिसऱ्या दिवशी सकाळी ८ वाजता हडपसर स्थानकावर पोचेल. हडपसर - दानापूर (०३२०६) मंगळवारी (ता. ११ ) हडपसरहून सकाळी १० वाजता सुटेल. दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी ५ वाजून ४५ मिनिटांनी दानापूरला पोचेल. या गाडीला आरा, बक्सर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, सतना, कटनी, जबलपूर, इटारसी, खांडवा, भुसावळ, मनमाड, कोपरगाव, अहिल्यानगर आणि दौंड कॉर्ड लाईन आदी स्थानकावर थांबा देण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.