विमानतळ रस्त्याचे डिसेंबरमध्ये सौंदर्यीकरण
पुणे, ता. ७ ः लोहगाव विमानतळ ते पुणे शहराला जोडणाऱ्या जुन्या विमानतळ रस्त्याचे महापालिकेकडून सुशोभीकरण केले जाणार आहे. आकर्षक फुलांची रोपे, शोभिवंत झाडे, लॅण्डस्केपिंग याबरोबरच आकर्षक रंगरंगोटी करून रस्त्याच्या सौंदर्यीकरणावर भर दिला जाणार आहे. ‘सीएसआर’अंतर्गत संबंधित काम करण्यात येणार आहे.
लोहगाव येथील विमानतळावर उतरून प्रवासी नागपूर चाळ, येरवड्यातील गुंजन चित्रपटगृह चौक, बंडगार्डन पूल या जुन्या विमानतळ रस्तामार्गे शहरात येतात. देश-परदेशातील नागरिक, महत्त्वाच्या व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे या मार्गावरून आगमन होते. त्यामुळे संबंधित रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीकडे महापालिकेकडून विशेष लक्ष दिले जाते. पहिल्या टप्प्यात जुन्या विमानतळ रस्त्याचे सुशोभीकरण करण्यावर भर दिला आहे; तर दुसऱ्या टप्प्यात विमानतळ, विमाननगर, रामवाडी, येरवडा या नवीन विमानतळ रस्त्याचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यातील जुन्या विमानतळ रस्त्याच्या सुशोभीकरणाचे काम उद्योजक अतुल चोरडिया यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक बांधिलकीच्या (सीएसआर) माध्यमातून केले जाणार आहे. महापालिकेने त्यासाठी शहर सौंदर्यीकरण क्षेत्रातील तज्ज्ञाची नेमणूक केली होती. वास्तुविशारद उमेश वाकले यांनी जुन्या विमानतळ रस्त्याच्या सुशोभीकरणाबाबतची आराखडा तयार करून महापालिकेस दिला आहे. या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला आकर्षक फुलांची रोपे, शोभिवंत झाडे, लॅण्डस्केपिंग, ठिकठिकाणी आकर्षक रंगरंगोटी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. डिसेंबर महिन्यापासून सुशोभीकरणाच्या कामास सुरुवात होणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली.
विमानतळ रस्त्याच्या सुशोभीकरणावर भर दिला जाणार आहे. ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून हे काम केले जाणार आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या सौंदर्यीकरणात भर पडणार आहे. लवकरच या कामाला सुरुवात होईल.
- नवलकिशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
