कारवाईच्या भीतीने ज्येष्ठाची ९९ लाखांची फसवणूक
पुणे, ता. ८ : दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी एका ज्येष्ठ नागरिकाची ९९ लाख रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर चोरट्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत एका ज्येष्ठ नागरिकाने शिवाजीनगर येथील सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे कसबा पेठेतील मेट्रो स्थानक परिसरात राहायला आहेत. ते सेवानिवृत्त आहेत. सायबर चोरट्यांनी त्यांना तीन ऑक्टोबरला फोन केला. बंदी घातलेल्या एका दहशतवादी संघटनेशी तुमचा संबंध आहे. त्यामुळे तुमच्यावर कारवाई होणार आहे, अशी भीती त्यांना दाखविली. दहशतवादी कारवायांशी बँक खात्यातून पैसे पाठविण्यात आल्याची बतावणी करून या प्रकरणात अटक केली जाण्याची शक्यता आहे, असे त्यांना सांगण्यात आले.
चोरट्यांनी भीती दाखविल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिक घाबरले. त्यांनी चोरट्यांच्या खात्यात वेळोवेळी ९९ लाख रुपये जमा केले. आठवडाभरात त्यंनी जवळपास खात्यातील सर्व रक्कम चोरट्यांच्या खात्यात जमा केली. त्यानंतरही चोरट्यांकडून पैशांची मागणी करण्यात आली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली. सायबर ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक स्वप्नाली शिंदे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.
