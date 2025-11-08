‘फोक आख्यान’ रंगणार १३ डिसेंबरला
पुणे, ता. ८ : तरुण पिढीला अस्सल मराठी लोकपरंपरेची ओळख करून देणाऱ्या ‘द फोक आख्यान’ या कार्यक्रमाचा पुढील खेळ १३ डिसेंबरला रंगणार आहे. ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे स्वारगेटच्या गणेश कला क्रीडा मंच येथे सायंकाळी ६.३० वाजता हा कार्यक्रम होणार आहे.
पारंपरिक लोककलेचे खरे सौंदर्य आणि आधुनिक सादरीकरणाचा संगम साधून, गणापासून गोंधळापर्यंतच्या नवीन रचना आणि चाली बांधून या कार्यक्रमात लोककलेचे सादरीकरण केले जाते. आबालवृद्धांना ताल धरायला भाग पाडणाऱ्या आणि त्याचवेळी विचारप्रवृत्त देखील करणाऱ्या या कार्यक्रमाची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत आहे.
यापूर्वी ‘सकाळ’तर्फे सादर झालेल्या या कार्यक्रमाला रसिकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळाला होता. तिकिटे संपल्यामुळे इच्छा असूनही अनेकांना हा प्रयोग पाहता आला नाही. त्यांना आता हा प्रयोग पाहण्याची संधी आहे. या कार्यक्रमाची तिकिटे ticketkhidakee.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. मात्र मोजकीच तिकिटे शिल्लक असून ज्यांना तिकिटे हवी आहेत, त्यांनी लवकरात लवकर आरक्षित करावीत, असे आवाहन ‘सकाळ’ने केले आहे.
मराठी लोककला म्हणजे आपल्या मातीचा, संस्कारांचा आणि सामूहिक स्मृतींचा श्वास आहे. मात्र, पाश्चात्त्य कलांच्या प्रभावाखाली ही परंपरा हळूहळू इतिहासजमा होताना दिसते. याच पार्श्वभूमीवर, लोककलेची ही मौखिक परंपरा टिकवण्यासाठी आणि तिला पुन्हा एकदा लोकाश्रय मिळवून देण्यासाठी तरुण कलाकारांनी ‘द फोक आख्यान’ या कार्यक्रमाच्या रूपात अनोखी चळवळ उभी केली आहे. मराठी मातीची परंपरा समजावून घेण्यासाठी प्रत्येकाने एकदा तरी पाहायला हवा, असा हा कार्यक्रम आहे.
‘द फोक आख्यान’ कार्यक्रमाविषयी...
कधी : १३ डिसेंबर
केव्हा : सायंकाळी ६.३० वाजता
कुठे : गणेश कला क्रीडा मंच, स्वारगेट
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.