वातावरणातील बदलामुळे थंडीची चाहूल गेल्या तीन दिवसांत तापमानात ६ अंशाची घसरण
पुणे, ता. ८ : शहरातील वातावरणात लक्षणीयरीत्या बदल झाला आहे. गेल्या तीन दिवसांत शहरातील किमान तापमानात सहा अंश सेल्सिअसची मोठी घट झाली आहे. पुढील तीन दिवस हवामान स्थिर राहून, त्यानंतर मात्र किमान तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. परिणामी शहरात थंडीच्या आगमनाची चाहूल लागली आहे.
हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशाच्या विविध भागांमध्ये हवामानाच्या काही प्रणाली सक्रिय आहेत. पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरात आणि पूर्व बांगलादेश परिसरात वरच्या स्तरावर हवेची चक्रीय हालचाल सुरू आहे. तसेच मान्नारचा आखात आणि त्याला लागून असलेला कोमोरिन भागातही अशीच स्थिती कायम आहे. याशिवाय, दक्षिण-पश्चिम बंगालचा उपसागर ते केरळदरम्यान, श्रीलंका आणि तमिळनाडूवरून जाणारा खालच्या स्तरावरील द्रोण (टर्फ) अद्याप सक्रिय आहे. या सर्व हवामान बदलांमुळे पुढील तीन दिवस हवामान स्थिर राहणार असून, त्यानंतर मात्र किमान आणि कमाल तापमानात घट होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात थंडीची चाहूल जाणवू लागली आहे. शनिवारी (ता. ८) कमाल तापमान स्थिर असले, तरी किमान तापमानात मात्र मोठी आणि लक्षणीय घट नोंदवण्यात आली आहे. वातावरणातील बदलांमुळे अवघ्या तीन दिवसांत किमान पारा तब्बल सहा अंशांनी खाली आला असून, पुणेकरांना पहाटे आणि रात्री अल्हाददायक गारवा अनुभवता येत आहे. गेल्या आठवड्यात पुणे शहराचे किमान तापमान २१ अंश सेल्सिअसच्या आसपास होते, ज्यामुळे रात्रीही उकाडा जाणवत होती. मात्र, अचानक झालेल्या हवामानातील बदलामुळे शनिवारी शहराचे किमान तापमान थेट १५.९ अंश सेल्सिअस इतके नोंदवले गेले. पहाटे फिरायला जाणाऱ्यांना आणि व्यायामप्रेमींना थंड वाऱ्याची झुळूक जाणवत असून, शहरात थंडीच्या आगमनाची चाहूल लागली आहे.
पुणे आणि परिसरात रविवारी (ता. ९) कमाल तापमान स्थिर राहणार असून, कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. तर किमान तापमानात मात्र किंचित घट होऊन १५ अंश सेल्सिअस पर्यंत नोंदविण्यात येण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. बुधवारपासून (ता. १२) कमाल तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता असून, कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान १४ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र
विभागाने वर्तविली आहे.
