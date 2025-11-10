पुणे-मुंबई हेलिकॉप्टर मार्गात बदल
प्रसाद कानडे : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १० ः हेलिकॉप्टरची राजधानी असलेल्या पुण्यातून मुंबईला जाण्यासाठी आता काही मिनिटे जास्त लागू शकतात. कारण लवकरच पुणे-मुंबई-पुणेच्या हेलिकॉप्टरच्या हवाई मार्गात बदल होणार आहे. लवकरच नवी मुंबई विमानतळ कार्यांन्वित होत असून, विमानांची वाहतूक लक्षात घेत हेलिकॉप्टरच्या हवाई मार्गात बदल करावे लागत आहे. पूर्वी पनवेल रेल्वे स्थानकावरून उडणाऱ्या हेलिकॉप्टरला आता वळसा घेत दादर, वरळी सी लिंकमार्गे जुहू, महालक्ष्मी रेसकोर्सचे हेलिपॅड गाठावे लागणार आहे. यामुळे हेलिकॉप्टरच्या प्रवासाचे अंतर व वेळ काही प्रमाणात वाढणार आहे. ‘डीजीसीए’ व भारतीय विमानतळ प्राधिकरण मार्गातील बदलाबाबतचा निर्णय लवकरच जाहीर करणार आहे.
पुणे ते मुंबई व मुंबई ते पुणे दरम्यान हेलिकॉप्टरसाठी ‘व्हीएफआर’ (व्हिज्युअल फ्लाइट रूल्स) के १५१ ते के १५४ हे हवाई मार्ग निश्चित केले आहेत. पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने झेपावणारे हेलिकॉप्टर याच मार्गाने ४० ते ४५ मिनिटांत मुंबई गाठतात. या मार्गात पश्चिम घाटांचा प्रदेश येत असल्याने हेलिकॉप्टर उड्डाणानंतर क्रमशः उंची वाढवत सुमारे सहा हजार फूट उंचीपर्यंत हेलिकॉप्टर नेतात. पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठी के १५२ व के १५४ व मुंबईहून पुण्याला येताना के १५१ व के १५३ या मार्गाचा वापर होतो. आता या मार्गात काहीसा बदल होणार आहे.
सध्याचा मार्ग असा
पुणे ते जुहू (के १५२) : पुणे, लोणावळा, पनवेल रेल्वे स्थानक, न्हावा-शेवा/जेएनपीटी, डी. वाय. पाटील स्टेडिअम, जुहू.
पुणे ते महालक्ष्मी (के १५४) : पुणे, लोणावळा, पनवेल रेल्वे स्थानक, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महालक्ष्मी रेसकोर्स.
जुहू ते पुणे : (के १५१) : जुहू, विहार लेक, डीएकेसी, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कर्नाळा किल्ला, लोणावळा, पुणे.
महालक्ष्मी ते पुणे : (के १५३) : महालक्ष्मी, भाऊचा धक्का, जेएनपीटी, कर्नाळा, लोणावळा, पनवेल रेल्वे स्थानक, पुणे.
मार्गात बदल का?
१) नवी मुंबई विमानतळ कार्यांन्वित होत आहे
२) विमानांची वाहतूक वाढणार आहे
३) विमानांच्या मार्गात हेलिकॉप्टरचा मार्ग समाविष्ट होत आहे
४) परिणामी पनवेलपासून मार्गात बदल केला जात आहे
५) डीजीसीए व भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून पर्यायी मार्गावर काम सुरू
६) या आठवड्यात निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता
पुणे ते मुंबई व मुंबई ते पुणे दरम्यान उडणाऱ्या हेलिकॉप्टरच्या मार्गात काहीसा बदल होणार आहे. त्यावर सध्या वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू आहे. मार्गाबाबत भारतीय विमानतळ प्राधिकरण लवकरच आपली भूमिका जाहीर करेल.
- कॅप्टन नितीन वेळदे, वैमानिक
