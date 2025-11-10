मालिका भाग ६ ः आर्थिक लुटीचा ‘तळ’ वाहनतळ ठरताहेत गुन्हेगारांचे अड्डे गुंडगिरी करणाऱ्या ठेकेदारांचे ठेके रद्द करण्याची लोकप्रतिनिधींची मागणी
पुणे, ता. १० ः ‘‘महापालिकेचे वाहनतळ राजकीय हस्तक्षेपामुळे गुन्हेगारांचे अड्डे बनले आहेत. महापालिकेने आताच सावध होण्याची गरज आहे. तिथे होणाऱ्या वादातून एखाद्याचा खून पडल्यास त्यास महापालिकाच जबाबदार राहील. म्हणूनच महापालिकेने वाहनतळांवर नियंत्रण ठेवणारी ठोस यंत्रणा निर्माण करावी. गुंडगिरीचा धाक दाखविणाऱ्या ठेकेदारांचे ठेके रद्द करावेत व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा शब्दात सामाजिक कार्यकर्ते, विविध राजकीय पक्ष व लोकप्रतिनिधींनी वाहनतळासंदर्भात आपली भूमिका ‘सकाळ’कडे मांडली आहे.
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच ः महापालिकेने वाहनतळांवर आपल्या अटी-शर्ती, दरफलक संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा. हीच माहिती वाहनतळावरील भिंतींवर लिहावी. ठेकेदारांकडून दिल्या जाणाऱ्या पावतीवर शुल्क, येण्या-जाण्याचा वेळेचा उल्लेख करावा. वाहनतळाचे नियंत्रण एका स्वतंत्र अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीत आणावे. त्यांचा आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावेत. त्यांनी नागरिकांच्या तक्रारी तीन दिवसात सोडवाव्यात, अन्यथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुढील कारवाई करावी.
प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष ः शहरात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून लोकसंख्याही वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी सध्याच्या वाहनतळावर नागरिकांची लूट सुरु आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे वाहनतळ ही गुन्हेगारांचे अड्डे बनत आहेत. राजकीय लोकांना दिलेले पैसे उकळण्यासाठी ठेकेदारांकडून सामान्य नागरिकांची लुबाडणूक केली जात आहे. महापालिकेच्या वाहनतळाच्या ठेकेदारांमध्ये अनेक गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींचा समावेश झाला आहे. वाहनतळावर होणाऱ्या वादांमधून एखाद्याचा खून झाल्यास त्यास महापालिका प्रशासनच जबाबदार राहील.
सिद्धार्थ शिरोळे, आमदार ः जंगली महाराज रस्ता, फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता येथे नव्या पद्धतीची पार्किंग व्यवस्था व्हावी, यासाठी महापालिका आयुक्तांशी चर्चा केली आहे. मात्र महापालिकेच्या वाहनतळावर नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सुरू आहे. वाहनतळांवर नागरिकांना होणारी दमदाटी, मारहाणीचे प्रकार गंभीर आहेत. वाहनतळाच्या अशा ठेकेदारांचे महापालिकेने ठेके रद्द करावेत, यासंदर्भात आयुक्तांशी पुन्हा बोलणी करू.
हेमंत रासने, आमदार ः महापालिकेच्या वाहनतळांवर नागरिकांच्या लुटीचा गंभीर प्रकार पुढे आला आहे. नागरिकांच्या अनेक तक्रारी येत असूनही महापालिकेने अद्याप ठोस कारवाई केलेली नाही. वाहनतळावरील स्वच्छतेपासून जादा शुल्क आकारणी, नागरिकांना दमदाटी, मारहाणीसारख्या प्रकारांची माहिती घेतली जात आहे. या सर्व प्रकाराला ठेकेदार व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जात नाही. यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांकडे वाहनतळावरील प्रश्न गांभीर्याने मांडला जाईल.
