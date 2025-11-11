पंचवटी टेकडीवर पक्षी निरीक्षण उपक्रम
पुणे, ता. ११ : ‘महाराष्ट्र पक्षी सप्ताहा’निमित्त अलाइव्ह चॅरिटेबल ट्रस्ट’तर्फे पाषाण येथील पंचवटी टेकडीवर विशेष ‘पक्षी निरीक्षण’ उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमात अनेक पालकांनी आपल्या मुलांसह पक्षी निरीक्षणाचा पहिल्यांदाच अनुभव घेतला. पक्ष्यांच्या विविध प्रजाती ओळखण्याचे धडे घेताना शहरातील हरित पट्ट्यांचे आणि पाणथळ प्रदेशांचे महत्त्व मुलांना समजावून सांगण्यात आले.
‘‘शहराच्या वेगवान विकासाच्या काळात जैवविविधतेचे भान जपणे अत्यावश्यक आहे आणि याची सुरुवात निसर्ग निरीक्षणातूनच होते. पंचवटी टेकडी हे पुण्याचे हरित फुफ्फुस असून, ते स्थानिक आणि स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचा अधिवास आहे. या परिसरातील निसर्ग संतुलन टिकवण्यासाठी अशा शहरी परिसंस्थांचे संवर्धन करणे काळाची गरज आहे.,’’ असे मत पक्षी अभ्यासक उमेश वाघेला यांनी व्यक्त केले.
निरीक्षणादरम्यान पिंगळा, टकाचोर, तुईया पोपट, पहाडी पोपट, खंड्या, नीलपंख, तुतवार, वारकरी, पाणकावळा, टिबुकली, प्लवा बदक अशा ३५ प्रजातींची नोंद करण्यात आली. स्थलांतरित पक्ष्यांपैकी फक्त कॉमन सॅंडपाईपर (तुतवात) या जोडीचीच उपस्थिती नोंदली गेली. यंदाचा पावसाळा नोव्हेंबरपर्यंत लांबल्याने स्थलांतरित पाणथळ पक्ष्यांचे आगमनही उशिरा झाल्याचे वाघेला यांनी सांगितले. दरम्यान, अलाईव्हचे सचिव चैतन्य राजर्षी यांनी टेकडीवरील वनस्पतींची ओळख करून दिली.
डॉ. सलीम अली आणि मारुती चितमपल्ली यांच्या जयंतीनिमित्त ‘महाराष्ट्र पक्षी सप्ताह’ राज्यभरात साजरा केला जातो. यानिमित्त पक्षी निरीक्षणाच्या माध्यमातून या दोन्ही निसर्गप्रेमींना आदरांजली वाहण्यात आली. राजेंद्र कांबळे यांनी या कार्यक्रमाचे संयोजन केले.
