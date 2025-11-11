गणेश कला क्रीडा रंगमंदिर शिट्ट्या, टाळ्या अन् घोषणा
पुणे, ता. ११ ः महापालिका निवडणुकीसाठी मंगळवारी आरक्षणाची सोडत झाली. आरक्षणे जाहीर झाल्यानंतर इच्छुकांनी जल्लोषात स्वागत केले. शिट्ट्या, टाळ्या व घोषणांनी गणेश कला क्रीडा रंगमंदिर दणाणून गेले.
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मंगळवारी गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) अशा वेगवेगळ्या जागांसाठीच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम होता. सकाळी १० वाजल्यापासून निवडणुकीसाठी विविध पक्षांचे प्रमुख पदाधिकारी, इच्छुक उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली या कार्यक्रमास सुरुवात झाली. यावेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त (निवडणूक) प्रसाद काटकर उपस्थित होते.
महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या हस्ते आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. प्रारंभी अनुसूचित जाती (एससी) या गटाची सोडत झाली. त्यामध्ये २२ प्रभागांमधील महिला आरक्षणाची सोडत झाली. २२ पैकी ११ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यापाठोपाठ अनुसूचित जमातीसाठीची (एसटी) आरक्षण सोडत झाली. दोन जागांपैकी प्रभाग क्रमांक ९ अ हा आरक्षित झाला आहे. त्यानंतर नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील ४४ जागांपैकी मागासवर्ग प्रवर्गातील २२ जागांचे महिलांसाठीची आरक्षण सोडत झाली. त्यानंतर सर्वसाधारणसाठीच्या ९७ पैकी महिलांचे आरक्षण असलेल्या ४९ जागांवरील आरक्षण सोडत काढण्यात आली. एकूण ४१ प्रभागांसाठीच्या १६५ जागांपैकी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, सर्वसाधारण जागेवरील आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली.
ठळक वैशिष्टे
- आरक्षण सोडतीसाठी महिला, तरुण मोठ्या संख्येने उपस्थित
- आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर विविध पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणात जल्लोष
- संबंधित जागेवर आरक्षण नसल्याचे दिसताच इच्छुक उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून शिट्ट्या, टाळ्यांच्या कडकडाटात जल्लोष
- ज्या प्रभागांवर आरक्षण जाहीर झाले आहे, तेथील कार्यकर्त्यांमध्ये शांततेचे वातावरण
- पक्षातील वरिष्ठांना फोन करून तसेच आपापसांत चर्चा करत कार्यकर्ते तेथून निघून जाणे पसंत करत होते
- आरक्षण सोडत प्रक्रिया शिस्तबद्ध पद्धतीने व शांततेत पार पडली
- महापालिकेकडून दृकश्राव्य व्यवस्थाही करण्यात आली होती
महत्त्वाचे
१) महापालिकेचे एकूण प्रभाग - ४१
२) प्रभागानुसार सदस्य संख्या -१६५
३) महिलांसाठी आरक्षित जागा - ८३
४) सर्वसाधारण जागा - ८२
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षित जागांची मंगळवारी सोडत काढण्यात आली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व सर्वसाधारण या पद्धतीने आरक्षण काढण्यात आले. आता आरक्षणासंबंधीचा तपशील मान्यतेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर हरकती व सूचनांसाठी कालावधी दिला जाणार आहे.
- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.