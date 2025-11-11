थंडीसह सांस्कृतिक हंगामाचीही चाहूल
पुणे, ता. ११ ः पुण्यात गुलाबी थंडीसह भरगच्च अशा सांस्कृतिक हंगामाचीही चाहूल लागली आहे. पुणेकरांना पुढील तीन महिने निरनिराळ्या संगीत मैफिली, चित्रपट महोत्सव, पुस्तक महोत्सव अशा शब्द-सुरांच्या उत्सवाची बहार पाहायला मिळणार आहे.
सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या शहरात दिवाळीपासूनच या सांस्कृतिक हंगामाला सुरुवात होते. दिवाळी पहाटच्या मैफिली या हंगामाची नांदी ठरतात. त्यानंतर थंडीची चाहूल लागताच रसिकांना वेध लागतात ते निरनिराळ्या सांस्कृतिक महोत्सवांचे. डिसेंबर-जानेवारीमध्ये तर देशभरातील प्रख्यात कलाकार आणि साहित्यिकांची मांदियाळी पुण्यात जमलेली असते.
यंदाही हा हंगाम अनेकविध कार्यक्रमांनी सजलेला असून, गतवर्षीच्या कार्यक्रमांच्या संख्येत अधिकच भर पडल्याचे दिसते आहे. साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे कार्यालय पुण्यातील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेकडे आले आहे, तसेच यंदाचे ९९वे साहित्य संमेलन १ ते ४ जानेवारी या कालावधीत साताऱ्यात आयोजित करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुण्यातील साहित्यिक घडामोडी वाढत असून संमेलनपूर्व साहित्यिक कार्यक्रमांचे आयोजन नियमितपणे होत आहे.
महत्त्वाचे
- निरनिराळ्या धाटणीचे संगीत महोत्सव पुण्यातील सांस्कृतिक हंगामाचे वैशिष्ट्य
- ‘सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवा’सह स्वरझंकार, वसंतोत्सव, गानसरस्वती अशा विविध संगीत महोत्सवांची पर्वणी संगीतप्रेमींना मिळणार
- जागतिक पातळीवरील नामांकित चित्रपट पाहण्याची संधी देणारा पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (पिफ) हादेखील जानेवारीमध्ये होण्याची शक्यता
- येथील रसिक नाट्यप्रेमी असल्याने व्यावसायिक नाटकांसह प्रायोगिक नाटकांनाही भरभरून प्रतिसाद मिळतो
- पुढील दोन-तीन महिन्यांत अशा अनेक नाट्यप्रयोगांचे आयोजन
- अन्य शहरांमधील नामवंत कलाकारही प्रयोग सादर करण्यासाठी पुण्यात येणार
- यासह पुस्तक प्रदर्शन, अभिवाचन अशा कार्यक्रमांची रेलचेलही पाहायला मिळेल
‘सवाई गंधर्व’ अन् पुस्तक महोत्सवाची उत्सुकता
पुण्याची ‘सांस्कृतिक राजधानी’ ही ओळख दृढ करण्यात महत्त्वाचा वाटा असणारा सवाई गंधर्व भीमसेन हा अभिजात शास्त्रीय संगीताचा महोत्सव दरवर्षीप्रमाणे यंदा डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात रंगणार आहे. १० ते १४ डिसेंबर या कालावधीत आयोजित या महोत्सवात देशभरातील नामांकित गायकांना ऐकण्याची संधी मिळेल. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासातर्फे आयोजित पुणे पुस्तक महोत्सवाने अल्पावधीतच देशातील महत्त्वाचा पुस्तक महोत्सव, म्हणून आपली ओळख प्रस्थापित केली आहे. हा महोत्सव यंदा १३ डिसेंबरपासून आयोजित करण्यात आला आहे.
