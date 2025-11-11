बसस्थानकांवरील अनधिकृत जाहिरातींवर कारवाई
पुणे, ता. ११ : बसस्थानके आणि बसशेडवरील अनधिकृत जाहिरातींमुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांविरुद्ध पुणे महानगर परिवहन महामंडळा(पीएमपीएमएल)कडून कठोर पावले उचलण्यात येत आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील सृष्टी हॉटेल चौक बसथांब्यावर अनधिकृत जाहिराती, बॅनर, पोस्टर आणि फ्लेक्स लावल्याप्रकरणी सांगवी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
‘पीएमपीएमएल’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. ‘पीएमपीएमएल’ कार्यक्षेत्रातील बसथांबे आणि बसशेडची नियमित पाहणी करून अनधिकृत जाहिराती लावणाऱ्यांविरुद्ध तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत, तसेच अशा जाहिराती काढून परिसर स्वच्छ ठेवण्यात यावा, असे निर्देश देवरे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे महामंडळाची पूर्वपरवानगी न घेता बसथांब्यावर जाहिराती लावल्याने सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण झाल्याबद्दल संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन
‘पीएमपीएमएल’ सार्वजनिक मालमत्ता स्वच्छ, सुरक्षित आणि जाहिरातीविरहित ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अशा प्रकारे अनधिकृत जाहिराती लावल्याचे आढळल्यास त्वरित जवळच्या डेपो व्यवस्थापकाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन ‘पीएमपीएमएल’ प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
