किरकोळ वादातून ज्येष्ठ नागरिकावर शस्त्राने वार
पुणे, ता. ११ : किरकोळ वादातून परिसरात दहशत माजवून ज्येष्ठ नागरिकावर शस्त्राने वार केल्याची घटना लष्कर भागातील सोलापूर बाजार परिसरात घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली आहे.
आरोक्यस्वामी विनसेंट व्यागुलदास (रा. सोलापूर बाजार, लष्कर) असे जखमी झालेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी मोहित जाधव याला अटक करण्यात आली असून, त्याचा साथीदार सोनू शिरसवाल याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ९ नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेअकराच्या सुमारास व्यागुलदास हे मित्राच्या मुलाशी बोलत होते. त्या वेळी आरोपी जाधव आणि त्याचा साथीदार तेथे आले. त्यांनी चेतनशी का बोलला, असा जाब विचारत व्यागुलदास यांना शिवीगाळ केली. या वेळी सोनू शिरसवालने शस्त्राने त्यांच्या डोक्यावर वार केला, तसेच दोघांनी शिवीगाळ करून पोलिसांकडे तक्रार दिलीस तर जीव मारण्याची धमकी दिली. घटनेनंतर दोघेही पसार झाले होते. लष्कर पोलिसांनी मोहित जाधवला अटक केली असून, पसार असलेल्या सोनू शिरसवालचा शोध सुरू आहे.
