‘संशोधक, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञांमुळे आजवर देशाची प्रगती’
पुणे, ता. ११ : ‘‘देशाला अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रगतीसाठी डॉ. होमी भाभा कार्य करत होते. त्यासाठी लागणारे जड पाणी आपल्याकडे उपलब्ध नव्हते आणि ते देण्यास इतर देश तयार नव्हते. त्यावेळी जड पाण्याचे संशोधन करण्याची वेळ भारतावर आली. त्यात आपण इतकी प्रगती केली की आज जड पाणी निर्यात करण्यात भारत जगात सर्वात पुढे आहे.
संशोधक, शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ यांच्यामुळे आजवर देशाची प्रगती झाली आहे. ‘परम सुपर कॉम्प्युटर’चा शोधदेखील अशाचप्रकारे अन्य देशांनी केलेल्या कोंडीतून झाला. ही किमया संशोधनातून घडली,’’ असे मत भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेचे (आयसर) संचालक डॉ. सुनील भागवत यांनी केले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे आयोजित ‘आविष्कार’ या विद्यापीठस्तरीय संशोधन स्पर्धेच्या उद्घाटन झाले. यावेळी डॉ. भागवत बोलत होते. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, प्रभारी कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे, डॉ. मोहन वामन, डॉ. विजय खरे, डॉ. नितीन घोरपडे, संचालक डॉ. विनायक जोशी आदी उपस्थित होते.
डॉ. गोसावी म्हणाले, ‘‘समाजासाठी काही करायचे झाल्यास, समाजाच्या गरजा पहिल्यांदा समजून घ्याव्यात. आविष्कार स्पर्धेतून विद्यार्थ्यांना आपले कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळते.’’
डॉ. काळकर म्हणाले, ‘‘सर्जनशीलतेचे व्यासपीठ म्हणजे आविष्कार स्पर्धा आहे. यश-अपयश ही वेगळी गोष्ट आहे, त्यापलीकडे जाऊन विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रकल्पाची माहिती प्रभावीपणे मांडावी.’’
