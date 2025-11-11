आघाडीतील पक्षांसमवेतच निवडणूक लढविणार
पुणे, ता. ११ ः महायुतीमधील घटकपक्षांसमवेत कोणत्याही परिस्थितीत आघाडी-युती करायची नाही. महाविकास आघाडीतील पक्षांसमवेतच महापालिका निवडणूक लढायची, असा निर्धार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून मंगळवारी करण्यात आला.
महापालिका प्रशासनाकडून मंगळवारी आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची ५२वी मासिक आढावा बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन येथे झाली. या वेळी पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, आमदार बापू पठारे, माजी आमदार ॲड. जयदेवराव गायकवाड, माजी महापौर अंकुश काकडे, रवींद्र माळवदकर, प्रकाश मस्के आदी उपस्थित होते. या वेळी पक्षाच्या वतीने इच्छुक उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज वाटपाचा शुभारंभ करण्यात आला.
जगताप म्हणाले, ‘‘राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष हा काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व इतर समविचारी गटांसोबत आघाडी करून निर्धाराने लढणार आहे. महायुतीने पुणे शहराला वाहतूक कोंडी, गुन्हेगारी, बकालपणा अशा संकटात नेऊन सोडले आहे. महायुतीमधील पक्ष धार्मिक तेढ निर्माण करण्यात आघाडीवर आहेत. त्यामुळे अशा धर्मांध शक्तींना सोबत न घेता महापालिका निवडणूक लढविली जाईल.’’
