लाचखोर चार पोलिसांना अटक
पुणे, ता. १२ : खुनाच्या गुन्ह्यात तक्रारदाराला सहआरोपी न करण्यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी धाराशिव जिल्ह्यातील लोहारा पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी सहाय्यक निरीक्षकासह चार पोलिसांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सापळा रचून अटक केली.
ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस महासंचालक संजीवकुमार सिंघल यांच्या आदेशानुसार पुणे आणि सोलापूर ‘एसीबी’च्या पथकाने धाराशिव जिल्ह्यातील लोहारा येथे केली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर भीमराज कुकलारे (वय ४३), पोलिस अंमलदार आकाश मधुकर भोसले (वय ३२), पोलिस नाईक अर्जुन शिवाजी तिघाडे (वय ३४) आणि सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक निवृत्ती बळिराम बोळके (वय ५७) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत.
‘एसीबी’च्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार (वय ३२) याच्या मित्राने त्याच्या आईला मारहाण केली होती. या घटनेत मित्राच्या आईचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी लोहारा पोलिस ठाण्यात २६ ऑगस्ट रोजी मित्रावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, पोलिसांनी या प्रकरणात तक्रारदारालाही सहआरोपी करण्याची भीती दाखवून पाच लाख रुपयांची लाच मागितली. तक्रारदाराकडे रोख रक्कम नसल्याने त्याने १० तोळे सोन्याचे कडे पोलिसांकडे ठेव म्हणून दिले. त्यानंतर पोलिसांनी तक्रारदाराच्या भावाकडून परस्पर तीन लाख रुपये घेतले. तरीही त्यांनी उर्वरित दोन लाख रुपयांची मागणी केली. अखेरीस तक्रारदाराने ‘एसीबी’कडे धाव घेतली. तक्रारीच्या पडताळणीत लाच मागितल्याचे समोर आले. त्यावर ‘एसीबी’च्या अधिकाऱ्यांनी ११ नोव्हेंबर रोजी भातागली गावात सापळा रचून अर्जुन तिघाडेला दोन लाख रुपयांची लाच घेताना पकडले. या प्रकरणात सहभाग असणाऱ्या चारही पोलिसांना ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पुणे ‘एसीबी’चे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अजित पाटील, अर्जुन भोसले यांच्या सूचनेनुसार सोलापूर ‘एसीबी’चे पोलिस उपअधीक्षक प्रशांत चौगुले, पोलिस निरीक्षक प्रवीण निंबाळकर आणि त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक बाळासाहेब नरवटे करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.