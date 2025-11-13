आळंदी येथे उद्या वारकरी महाअधिवेशन
पुणे, ता. १३ : वारकरी संप्रदायाच्या विविध मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी हिंदू जनजागृती समिती, राष्ट्रीय वारकरी परिषद, वारकरी संघटना आणि संप्रदाय, तसेच सद्गुरू श्री गंगागिरी महाराज संस्थान, श्रीक्षेत्र गोदावरी धाम, बेट सरला यांच्या संयुक्त विद्यमाने १९वे वारकरी महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. हे अधिवेशन आळंदी येथील सद्गुरू श्री गंगागिरी महाराज मठ येथे शनिवारी (ता. १५) दुपारी एक वाजता होणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय वारकरी परिषदेचे अध्यक्ष मारुती शास्त्री तुणतुणे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
या वेळी हिंदू जनजागृती समितीचे नागेश जोशी, रणरागिणी शाखेच्या क्रांती पेटकर, राष्ट्रीय वारकरी परिषदेचे बापू महाराज रावकर, रामचंद्र पेनोरे महाराज आदी उपस्थित होते. पेनोरे म्हणाले, ‘‘गेल्या १८ वर्षांपासून वारकरी महाअधिवेशनाची परंपरा सातत्याने सुरू आहे. वारकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी हे व्यासपीठ आहे. यंदाही वारकऱ्यांच्या सध्याच्या सामाजिक आणि धार्मिक समस्यांवर सखोल चर्चा होईल.’’
