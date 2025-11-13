किमान तापमानात किंचित वाढ होणार
पुणे, ता. १३ : गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील किमान तापमानामध्ये घट झाली होती. मात्र, पुढील दोन ते तीन दिवसांमध्ये किमान आणि कमाल तापमानामध्ये वाढ होणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
शहरात गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात चढ-उतार कायम आहेत. त्यामुळे किमान तापमानामध्ये कधी घट, तर कधी वाढ होताना दिसत आहे. या वातावरण बदलाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. पुणे आणि आसपासच्या परिसरामध्ये गुरुवारी (ता. १३) १३.७ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे, तर कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. शहरातील कमाल तापमानात वाढ झाल्यामुळे ऐन थंडीत दिवसभर उन्हाचा चटका जाणवत आहे. शहरासह जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसांपासून हवामानात सतत बदल होत असल्याने दिवसा उन्हाळा आणि रात्री गारवा, असा अनुभव पुणेकर घेत आहेत. दररोज किमान तापमानात कमी-अधिक वाढ होत असून, गेल्या २४ तासांत पुन्हा किमान तापमानात एक अंशाने वाढ झाली आहे. दरम्यान, कमाल तापमान मात्र स्थिर होते.
हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील चार ते पाच दिवस राज्यात हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी कमाल आणि किमान तापमानात फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. उत्तर महाराष्ट्रात पुढील तीन दिवस किमान तापमानामध्ये दोन ते तीन अंश सेल्सिअसने घट होण्याची शक्यता आहे. पुणे शहरात पुढील तीन दिवस आकाश निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे.
पुणे आणि परिसरामध्ये शुक्रवारी (ता. १४) कमाल आणि किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता असून, कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान १४ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येण्याची शक्यता आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. रविवारपासून (ता. १६) कमाल आणि किमान तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता असून, कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान १५ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
