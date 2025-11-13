चांदणी चौक- बावधनमधील तीव्र उतार करणार कमी
पुणे, ता. १३ ः चांदणी चौक- बावधन येथील रस्त्यावर असलेला तीव्र उतार तत्काळ कमी करण्यावर भर देण्याबरोबरच अन्य जागांचा ताबा मिळवून तेथील अपघातप्रवण क्षेत्र कमी करण्याचे काम महापालिका प्रशासनाकडून केले जाणार आहे. त्यामुळे या रस्त्यावर होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, पथ विभागाचे अधीक्षक अभियंता अभिजित आंबेकर, उपअभियंता सुनील भोंगळे यांनी गुरुवारी चांदणी चौक व बावधन येथील रस्त्यांची पाहणी केली. त्यामध्ये बावधन खुर्द येथील गल्ली क्रमांक एकमधील सर्व्हे क्रमांक २० मधील तीव्र उताराच्या रस्त्याची पाहणी करण्यात आली. संबंधित रस्ता पूर्ण रुंदीने विकसित करून त्याचा उतार कमी करण्यावर भर देण्याच्या सूचना दिवटे यांनी दिल्या. संबंधित रस्त्याला जोडल्या जाणाऱ्या अन्य रस्त्यांची पाहणी करून, संबंधित रस्त्यासाठी उर्वरित जागांचा ताबा लवकर घेऊन सुधारणा करावी. त्यामुळे रस्त्यावरील अपघातप्रवण क्षेत्र कमी होण्यास मदत होईल. हा रस्ता विकसित झाल्यास नवीन लिंक रोड तयार होऊन नागरिकांना महामार्गापर्यंत सुरक्षित जाणे सोईस्कर ठरेल, असे दिवटे यांनी सांगितले.
