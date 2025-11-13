राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अपघात जोड
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नवले पूल येथे वारंवार होणाऱ्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर काही वर्षांपासून उपाययोजना केल्या आहेत. परिणामी दोन वर्षांपासून नवले पूल, कात्रजचा नवीन बोगदा या ठिकाणी अपघात झालेला नसल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सांगितले.
या केल्या उपाययोजना
- धोकादायक ठिकाणी रंबलर स्ट्रीप्स, कॅट आय, रिफ्लेक्टिंग बोर्ड आणि सोलर ब्लिंकिंग दिवे बसविण्यात आले.
- चालकांनी वेग मर्यादेचे पालन करण्यासाठी ‘ताशी ६० किमी वेग’, ‘तीव्र उतार’, ‘हळू जा’ असे माहिती फलक ठिकठिकाणी लावले आहेत.
- नवीन कात्रज बोगदा आणि दरी पुलाजवळ कायमस्वरूपी स्पीडगन आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले.
- सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवून रस्ता मोकळा करण्यात आला.
नवले पुलाजवळ अपघात होऊ नये म्हणून आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. गुरुवारी झालेला अपघात हा संबंधित वाहनाचा ब्रेक फेल झाल्याने घडला. यात रस्त्याचा कोणताही दोष नाही.
-संजय कदम, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे
