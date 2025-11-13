एसटी महामंडळातर्फे धार्मिक पर्यटन यात्रा
पुणे, ता. १३ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या स्वारगेट आगारामार्फत पर्यटन व देवदर्शनासाठी सहलीचे आयोजन केले आहे. या सहलीचा लाभ प्रवाशांनी घ्यावा, असे आवाहन स्वारगेट आगाराचे वाहतूक व्यवस्थापक प्रमोद धायतोंडे यांनी केले.
ही सहल सहा ठिकाणी जाणार आहे. पहिली सहल उज्जैन, ओंकारेश्वर व इंदूर दर्शन येथे २१ ते २५ नोव्हेंबर आणि ९ ते २४ डिसेंबर दरम्यान जाणार आहे. दुसरी सहल गणपतीपुळे, डेरवण, पावस मार्लेश्र्वर २१ ते २२ नोव्हेंबर या कालावधीत आहे. तिसरी सहल गाणगापूर, अक्कलकोट, तुळजापूर १२ ते १३ डिसेंबर, चौथी सहल हैदराबाद व रामोजी फिल्म सिटी २४ ते २८ डिसेंबर, पाचवी सहल दिवेआगर, मुरुड जंजिरा किल्ला १७ व १८ डिसेंबर रोजी आणि सहावी सहल २७ ते २८ डिसेंबरदरम्यान आदमापूर, नरसोबाजी वाडी, खिद्रापूर येथे जाणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांनी अधिक माहितीसाठी (राजू सरकाळे- ९९२३५६२५२४) व (अजित लिमये- ९४२३५३११५२) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन धायतोंडे
यांनी केले आहे.
