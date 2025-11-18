‘बीएनसीए’चा राष्ट्रीय गौरव; मानसी मोकाशी देशात प्रथम
पुणे, ता. १४ : कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरच्या (सीओए) राष्ट्रीय शोधनिबंध स्पर्धेत महर्षी कर्वे स्त्रीशिक्षण संस्थेच्या डॉ. भानूबेन नानावटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर फॉर वूमेनच्या (बीएनसीए) पर्यावरण विभागातील मानसी मोकाशी हिने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. शहरातील उष्ण क्षेत्रांचा अभ्यास आणि तापमान प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा सुचविणाऱ्या तिच्या संशोधनाला सर्वोत्तम शोधनिबंध म्हणून गौरविण्यात आले.
एक लाख रुपये व सन्मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. ‘बीएनसीए’मधील पर्यावरण विभागातील तेजश्री पिसे आणि डिजिटल आर्किटेक्चर विभागातील देवश्री बावसकर यांनीही उपविजेतेपद मिळवत प्रत्येकी २५ हजार रुपये व सन्मानचिन्ह मिळवले. अहमदाबाद येथील निरमा विद्यापीठात झालेल्या समारंभात पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यासाठी ‘बीएनसीए’च्या पर्यावरण विभागातील प्रा. डॉ. प्राजक्ता कुलकर्णी यांचे मार्गदर्शन मिळाले, तर तेजश्री आणि देवश्री यांना अनुक्रमे ‘बीएनसीए’तील पर्यावरण विभाग प्रमुख डॉ. सुजाता कर्वे आणि डिजिटल विभागातील प्रा. सुप्रिया ढमाले आणि डिजिटल विभागप्रमुख प्रा. धनश्री सरदेशपांडे यांचे मार्गदर्शन लाभले.
