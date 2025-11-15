साहित्य संमेलनात गझल कट्ट्याचे पुनरागमन
पुणे, ता. १५ : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या मांडवात गझलेचे पुनरागमन झाले असून साताऱ्यात होणाऱ्या ९९ व्या साहित्य संमेलनात गझलकट्टा पुन्हा रंगणार आहे. संमेलनातील गझल कट्ट्यासाठी स्वरचित गझल पाठविण्याच्या आवाहनाला गझलकारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला असून संयोजकांना सहाशेहून अधिक गझलकारांकडून गझला प्राप्त झाल्या आहेत.
काही वर्षांपासून साहित्य संमेलनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या गझलकट्ट्याला दोन वर्षांपूर्वी मात्र संमेलनात स्थान देण्यात आले नाही. परिणामी काही गझलकारांनी एकत्र येत स्वतंत्र संमेलनाची चूल मांडण्याचे ठरवले. त्यातून अखिल भारतीय एल्गार मराठी गझल संमेलनाची सुरुवात झाली. दोन वर्षे या संमेलनाचे यशस्वी आयोजन केल्यानंतर पुढील वर्षी फेब्रुवारीत अमरावती येथे तिसऱ्या एल्गार मराठी गझल संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मात्र यंदा साहित्य संमेलनात पुन्हा एकदा गझल कट्ट्याचा समावेश करण्याचा निर्णय अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि साहित्य संमेलनाच्या संयोजकांनी घेतला. त्यानुसार या गझलकट्ट्यासाठी १० नोव्हेंबरपर्यंत स्वरचित गझला मागवण्यात आल्या होत्या. या आवाहनाला गझलकारांनी प्रतिसाद देत स्वरचित गझल पाठविल्या. महाराष्ट्रासह पणजी, बेळगाव, हैदराबाद, बडोदा, इंदूर, बंगळूर, लखनौ आदी विविध ठिकाणांहून गझलकारांनी गझल पाठवल्या आहेत.
यातून परीक्षण समितीने निवड केलेल्या गझलांनाच संमेलनातील गझल कट्ट्यावर सादरीकरणाची संधी मिळणार आहे. २ ते ४ जानेवारी या कालावधीत साताऱ्यात होणाऱ्या संमेलनात तीन दिवसीय गझलकट्टा होणार असून यात १६ मुशायरे सादर होणार आहेत.
गझलकारांच्या मागणीला मान देऊन साहित्य संमेलनात गझलकट्टा पूर्ववत सुरू करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, अन्य पदाधिकारी आणि संमेलनाच्या संयोजकांचे आम्ही आभार मानतो.
- विश्वास कुलकर्णी, गझलकार
मराठी साहित्यविश्वात गझलेचे स्थान महत्त्वाचे असून संमेलनात गझलकट्ट्याचा समावेश करण्याची आग्रही मागणी होती. त्या मागणीला प्रतिसाद देऊन साताऱ्यात गझल कट्टा ठेवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला.
- विनोद कुलकर्णी, संमेलनाच्या संयोजन संस्थेचे अध्यक्ष
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.