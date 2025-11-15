मद्यप्राशन करणाऱ्या ४५ चालकांवर कारवाई
पुणे, ता. १५ : रस्त्यांवरील अपघात कमी करण्यासाठी वाहतूक विभागाने शहरातील ३० ठिकाणी नाकाबंदी करून- मद्यप्राशन करून वाहन चालविणाऱ्या ४५ जणांवर गुन्हे नोंदविले आहेत, तसेच गेल्या आठवडाभरात प्रवेशबंदी असताना शहरात आलेल्या २० जड वाहनांवर कारवाई करून ती वाहने जप्त केली आहेत.
वाहतूक पोलिसांनी शुक्रवारी शहरात नाकाबंदीद्वारे संशयित चालकांची तपासणी केली. तपासणीदरम्यान मद्यप्राशन करून वाहन चालविणारे ४५ जण आढळले. त्यांच्यावर मोटार वाहन अधिनियमांनुसार दंड वसूल करून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. मद्यपान करून वाहन चालविणे हे अपघाताचे प्रमुख कारण ठरू शकते, त्यामुळे नागरिकांनी नियमांचे पालन करून स्वतःचा आणि इतरांचा जीव सुरक्षित ठेवावा, असे आवाहन वाहतूक विभागाचे उपायुक्त हिम्मत जाधव यांनी केले.
अपघात नियंत्रणासाठी पथक
जड वाहनांमुळे शहरात होणारी कोंडी आणि अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष कारवाई पथकाची स्थापना केली आहे. या पथकाने विविध भागांत गस्त घालत नियमभंग करणाऱ्या जड वाहनचालकांवर कारवाई केली. आठवडाभरात २० जड वाहने ताब्यात घेण्यात आली. त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न, वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे या कलमांसह मोटार वाहन अधिनियमाच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून वाहने जप्त केली आहेत.
