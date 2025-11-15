सावरकरांचे विचार कालातीत : सहस्रबुद्धे
पुणे, ता. १५ : ‘‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे विचार कालातीत आहेत, सावरकर यांच्या विचारातील शाश्वत मूल्ये पिढ्यान् पिढ्या समाजासमोर मांडणे हे आपले कर्तव्य आहे,’’ असे प्रतिपादन माजी खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी केले. महापुरुषांच्या मानबिंदूंची कप्पेबंदी तोडण्याच्या वाटेवरील सावरकर विचारदर्शन हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प स्वागतार्ह आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘सकाळ प्रकाशन’ आणि ‘हर घर सावरकर समिती’तर्फे साहित्यिक सावरकर, हिंदुत्वनिष्ठ सावरकर, भाषाभिमानी सावरकर आणि विज्ञाननिष्ठ सावरकर या चार ग्रंथांचा संच प्रकाशित होत आहे. या ग्रंथसंचांच्या प्रकाशन पूर्व नोंदणीचा शुभारंभ आणि ग्रंथांच्या मुखपृष्ठाचे अनावरण डॉ. सहस्रबुद्धे यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. पुणे पुस्तक महोत्सवाचे संयोजक राजेश पांडे, हर घर सावरकर समितीचे अध्यक्ष देवव्रत बापट, सावरकर विचारदर्शन ग्रंथसंचाचे संपादक सात्यकी सावरकर, प्रकल्पाचे समन्वयक प्रसाद मिरासदार, ग्राहक पेठचे सूर्यकांत पाठक, ‘सकाळ प्रकाशन’चे आशुतोष रामगीर उपस्थित होते.
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे विचार समाजापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. या मोहिमेत युवा वर्गाला सामावून घेता येईल, अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू केल्यास त्याला रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीद्वारे सहकार्य करेल, असे मत सहस्रबुद्धे यांनी व्यक्त केले.
सात्यकी सावरकर म्हणाले, ‘‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर वादळी व्यक्तिमत्त्व होते, पण ते वादग्रस्त बनविले गेले. अंदमानातील जन्मठेपेनंतरचे सावरकर या पुस्तकांच्या माध्यमातून समाजासमोर आणायचे आहेत.’’
सावरकर विचारदर्शन उपक्रमास सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन राजेश पांडे यांनी दिले. हर घर सावरकर समितीच्या भूमिकेविषयी देवव्रत बापट यांनी माहिती दिली. प्रसाद मिरासदार, आशुतोष रामगीर यांनी मनोगत व्यक्त केले. मिलिंद कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले तर सूर्यकांत पाठक यांनी आभार मानले.
चार ग्रंथांचा संच : १९९९ रुपये
ग्रंथसंच पूर्वनोंदणी : ३० टक्के सवलतीत
सवलत मुदत : ३० नोव्हेंबर
