सहा पोलिसांवर गुन्हा दाखल
पुणे, ता. १५ : छत्रपती संभाजीनगरमधून पुण्यात आलेल्या एका तरुणीला ताब्यात घेण्यासाठी आलेल्या पोलिसांच्या पथकाने मारहाण, तसेच जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणात आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात सहा पोलिस, एक निवृत्त पोलिस आणि पोलिसाच्या एका मैत्रिणीचा समावेश आहे.
याबाबत एका तरुणीने शनिवारी कोथरूड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार ॲट्रॉसिटी, विनयभंग, अपहरण, अवैध घुसखोरी आणि दरोडा टाकणे अशा विविध कलमांनुसार हा गुन्हा दाखल झाला आहे. छत्रपती संभाजीनगर पोलिस दलातील सहायक निरीक्षक अमोल कामठे, पोलिस कर्मचारी संजीवनी शिंदे, सायबर विभागाचे पोलिस अधिकारी धनंजय सानप, विनोद परदेशी, कोथरूड ठाण्यातील सहायक पोलिस निरीक्षक प्रेमा पाटील, पोलिस शिपाई श्रुती कढणे, छत्रपती संभाजीनगरमधील निवृत्त पोलिस कर्मचारी सखाराम सानप आणि प्रेमा पाटील यांच्या मैत्रीणीवर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविला आहे.
फिर्यादी तरुणीवर पोलिसांशी हुज्जत घालून शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. आपण पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर तेथे पोलिसांनी मारहाण करून जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचा दावा तरुणीने केला होता. त्यामुळे पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याची याचिका तरुणीने शिवाजीनगर न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
रोकड आणि दागिणे चोरीला
कामठे, परदेशी आणि सानप यांनी फिर्यादीच्या कपाटातील पाच हजार रुपये आणि सोन्याचे दागिणे मारहाण करून चोरले, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
छत्रपती संभाजीनगरमधून एक विवाहित तरुणी बेपत्ता झाली होती. याबाबतची तक्रार तिच्या सासरकडील नातेवाइकांनी तेथील पोलिसांकडे दिली होती. तांत्रिक तपासात संबंधित तरुणी कोथरूड परिसरात वास्तव्यास असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांचे पथक पुण्यात आले. कोथरूड पोलिसांच्या मदतीने तरुणीला ताब्यात घेण्यात आले. त्यावेळी तरुणीच्या मैत्रिणीने पोलिसांच्या कामकाजात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरून तरुणींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी जातिवाचक शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा आरोप तरुणींनी केला होता.
पोलिस आयुक्तालयात आंदोलन
मारहाण आणि शिवीगाळ करणाऱ्या पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर पोलिस आयुक्तालयासमोर आंदोलन करण्यात आले होते. आमदार रोहित पवार या आंदोलनात सहभागी झाले होते. याप्रकरणात पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करून तरुणींनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणात सहायक पोलिस निरीक्षक प्रेमा पाटील यांनी बाजू ऐकून घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती.
