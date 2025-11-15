धनकवडीत सदनिकेतून अडीच लाखांचा ऐवज चोरी
पुणे, ता. १५ : धनकवडी भागातील एका सदनिकेतून चोरट्यांनी दोन लाख ४६ हजार रुपयांचा ऐवज लांबविल्याची घटना उघडकीस आली. याबाबत एकाने सहकारनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी चोरट्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौकातील एका सोसायटीत राहायला आहेत. सदनिकेचा दरवाजा उघडा असल्याची संधी साधून चोरट्यांनी कपाटातून ऐवज लांबविला. पोलिस कर्मचारी नीलेश शिवतारे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.
