नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठी ऑफलाइन अर्ज करता येणार
पुणे, ता. १५ : नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींचे नामनिर्देशन पत्र भरण्यासाठी अखेरचे दोन दिवस शिल्लक आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने रविवारीही (ता. १६) अर्ज स्वीकारले जाणार असल्याचे स्पष्ट करत ऑनलाइन अर्जांबरोबर ऑफलाइन अर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सोमवारी (ता.१७) दुपारी तीनपर्यंत उमेदवारांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने नामनिर्देशनपत्रे आणि शपथपत्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे जमा करता येणार आहेत. पुण्यातील १४ नगरपरिषद आणि तीन नगरपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. आत्तापर्यंत जिल्ह्यात नगराध्यक्ष तसेच सदस्यपदासाठी ४४९ जणांचे अर्ज जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत. चाकण नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी आठ तर नगरसेवक पदासाठी ६४ जणांनी अर्ज केले आहेत. राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी तीन तर नगरसेवक पदासाठी ५४ अर्ज आले आहेत. आळंदी नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी सहा तर नगरसेवक पदासाठी ४८, सासवड नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी पाच तर नगरसेवक पदासाठी ४०, लोणावळा नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी एक, नगरसेवक पदासाठी ३७, बारामती नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी दोन, नगरसेवक पदासाठी २४, माळेगाव नगर पंचायतीच्या अध्यक्षपदासाठी एक तर नगरसेवक पदासाठी १६ जणांनी अर्ज केले आहेत.
