सारथीच्या विद्यार्थ्यांचे आज धरणे आंदोलन
पुणे, ता. १६ : ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ (सारथी) अंतर्गत मिळणाऱ्या ‘छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती योजने’तील अधिछात्रवृत्ती गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडली आहे. या पार्श्वभूमीवर संशोधक विद्यार्थ्यांकडून सोमवारी (ता. १७) सारथी संस्थेच्या पुणे कार्यालयासमोर सकाळी ११ वाजता एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
सारथी संस्थेद्वारे संशोधक विद्यार्थ्यांना जानेवारी ते जून २०२५ या कालावधीतील अधिछात्रवृत्ती आणि नोंदणी दिनांकापासून देय असलेले घरभाडे व आकस्मित खर्चाची रक्कम अद्याप मिळाली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याविषयी बोलताना विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, ‘‘या संदर्भात आम्ही अनेकदा लेखी निवेदने दिली आहेत. मात्र सारथी प्रशासनाने या संदर्भात अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. सततच्या विलंबामुळे संशोधन कार्यात गंभीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शिष्यवृत्ती ही आमच्या संशोधनाचा मुख्य आधार आहे. ती वेळेवर न मिळाल्याने अनेकांचे प्रकल्प थांबण्याच्या स्थितीत आहेत.’’
