नवले पुलाजवळ सदनिकेला आग
पुणे, ता. १७ : नवले पुलाजवळील कुदळेबाग परिसरातील सन ओरियन सोसायटीच्या तिसऱ्या मजल्यावर सोमवारी दुपारी लागलेल्या आगीत एक महिला सदनिकेत अडकली होती. या महिलेला अग्निशामक दलाच्या जवानांनी सुखरूप बाहेर काढल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.
सोमवारी दुपारी एकच्या सुमारास नवले अग्निशमन केंद्राला या इमारतीमध्ये आग लागल्याची माहिती मिळताच जवान घटनास्थळी रवाना झाले. नऊ मजली इमारतीतील तिसऱ्या मजल्यावरील बेडरूममध्ये आग लागल्याचे दिसून आले. संपूर्ण मजल्यावर धूर पसरला होता. अग्निशामक दलाचे अधिकारी प्रभाकर उमरटकर, प्रभारी अधिकारी नीलेश पोकळे, चालक नरेश पांगारे, तसेच जवान विशाल धायगुडे, आदित्य मोरे, ऋषिकेश हुंबे आणि इतर जवानांनी पाण्याचा मारा करून आग आटोक्यात आणली.
गॅलरीत अडकली महिला
तिसऱ्या मजल्यावरील एका सदनिकेत आग लागली होती. त्यावेळी शेजारच्या सदनिकेच्या गॅलरीत एक महिला अडकल्याचे दिसून आले. जवानांनी मुख्य दरवाजा तोडून त्या महिलेला सुरक्षित बाहेर काढले.
