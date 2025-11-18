हडपसरमध्ये चार पिस्तुलांसह काडतुसे जप्त
पुणे, ता. १८ : सराईत गुन्हेगारांकडून देशी बनावटीची चार पिस्तुले आणि पाच काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. हडपसर भागातील महंमदवाडी परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणी काळेपडळ पोलिसांनी तिघांना अटक केली.
आसिफ सबीरखान तेली (वय २१), यश सुभाष मदने (वय २०, रा. भीमरत्ननगर, बारामती) आणि प्रथमेश संदीप लोंढे (वय २४, रा. वडगाव निंबाळकर, ता. बारामती) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. आसिफ, प्रथमेश, यश हे सराईत गुन्हेगार आहेत. यापूर्वी त्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत. आसिफ हा साथीदारांसोबत महंमदवाडीतील हेवन पार्क रस्त्यावर साथीदारांसोबत थांबला होता. तो गंभीर गुन्हा करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती काळेपडळ पोलिस ठाण्यातील तपास पथकाला मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा लावून आसिफ, प्रथमेश आणि यश यांना पकडले. त्यांच्याकडून देशी बनावटीची चार पिस्तुले, तसेच पाच काडतुसे जप्त करण्यात आली.
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग तेली, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अमर काळंगे, सहायक निरीक्षक अमित शेटे, उपनिरीक्षक विनायक गुरव, पोलिस कर्मचारी प्रवीण काळभोर, दाऊद सय्यद, प्रतीक लाहिगुडे, संजय बागल, अमोल फडतरे, विशाल ठोंबरे आणि शाहीद शेख यांनी ही कारवाई केली.
