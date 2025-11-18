पुणे जिल्ह्यात दोन ठिकाणी सायन्स पार्क
पुणे, ता. १८ ः जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पुण्यात दोन सायन्स पार्क केले जाणार आहेत. त्यासाठी पाच गावांमधील जागेची पाहणी करण्यात आली असून, दळणवळणासह इतर सुविधा पाहून त्यापैकी दोन गावांची सायन्स पार्कसाठी निवड केली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी वीस कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
जिल्हा परिषद तसेच खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांना विविध नवनवीन आविष्कार करता येण्याच्या उद्देशाने सायन्स पार्क केले जाणार आहेत. या सायन्स पार्कची उभारणी आणि त्याचा इतर अभ्यास करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी बंगळूरमधील अगस्त्य फाउंडेशनच्या प्रकल्पाला नुकतीच भेट दिली. औद्योगिक क्षेत्राची सामाजिक जबाबदारीचा (सीएसआर) निधीच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी दहा कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. दोन्ही प्रकल्पाच्या जागा निश्चितीनंतर आठ महिन्यांत बांधकाम करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेने ठेवले आहे. सायन्स पार्कमध्ये विद्यार्थी तीन दिवस राहू शकतात. विद्यार्थ्यांना कृती आधारित शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे. पहिले पाच वर्षे संबंधित फाउंडेशनकडून आपल्या शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल, त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडे पूर्णपणे हस्तांतरित केले जाणार आहे.
याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील म्हणाले, बंगळूरच्या धर्तीवर अगस्त्य फाउंडेशनच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांना विज्ञानाची गोडी लागावी, मूलभूत विज्ञानातील संकल्पना सहज समजाव्यात, यासाठी सायन्स पार्क विकसित करण्यात येणार आहेत. सध्या पाच गावांमधील जागांची पाहणी करण्यात आली आहे. तेथील सरपंचांनी त्यासाठी सहमती दर्शविली आहे. मात्र, दळणवळण, परिसरात असलेल्या शाळांची माहिती घेतल्यानंतर दोन ठिकाणच्या जागा निश्चित केल्या जाणार आहेत.’’
महत्त्वाचे
- या गावांमधील जागांची पाहणी - तांदूळवाडी, काऱ्हाटी, दिवे, रासे आणि गोळेगाव
- दोन सायन्स पार्कसाठी २० कोटी रुपयांचा खर्च
- या सायन्स पार्कसाठी १० ते २५ एकर जमिनीची आवश्यकता
- विज्ञान विषयक संग्रहालय, प्रयोगासाठी अद्ययावत वर्ग
- दुसऱ्या टप्प्यात होणार तारांगण
- विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची व्यवस्था
- प्रत्येक दिवशी ६०० ते ७०० विद्यार्थी भेट देऊ शकणार
- जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांना मोफत तर खासगी शाळांसाठी नाममात्र शुल्क
जिल्ह्यातील पाच गावांपैकी लवकरच दोन गावांची निवड करून प्रत्यक्ष सायन्स पार्कसाठी काम सुरू केले जाईल. पार्कसाठी भव्य इमारतीची आवश्यकता नसून, मोकळ्या पण पर्यावरणपूरक मोजक्याच इमारती असतील. फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार झाला असून, पहिले पाच वर्ष आपल्या शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार आहेत. त्याचबरोबर तांत्रिक सहकार्य ही त्यांच्याकडून मिळणार आहे.
- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे
