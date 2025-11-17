बहुतांश शहराचा पाणीपुरवठा गुरुवारी बंद
पुणे, ता. १७ ः खडकवासला धरण ते पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र दरम्यान जलवाहिनी जोडणे, जलवाहिनीवर मिटर बसविणे या कारणासाठी गुरुवारी (ता. २०) बहुतांश शहराचा पाणी पुरवठा बंद असणार आहे. शुक्रवारी (ता. २१) उशिरा कमी दाबाने पाणी पुरवठा सुरू होईल, अशी माहिती पाणी पुरवठा विभागाने दिली आहे.
खडकवासला धरणातून पर्वती जलकेंद्रापर्यंत तीन हजार मिमी व्यासाची जलवाहिनी टाकण्यात आलेली आहे. खडकवासला धरणातून दोन १४०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी या तीन हजार मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीला जोडण्यात येणार आहे. तसेच त्यावर फ्लो मिटर बसविण्यात येणार असल्याने पाणी पुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगर रस्त्यावर भामा आसखेड धरणातून पाणी पुरवठा होणाऱ्या भागांतील पाणी पुरवठा गुरुवारी सुरू राहणार आहे. तेथे कोणताही अडथळा येणार नाही. उर्वरित शहराच्या भागात गुरुवारी पाणी बंद असेल, असे पाणी पुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी सांगितले.
पाणी पुरवठा बंद असलेला भाग पुढील प्रमाणे ः पर्वती एमएलआर टाकी, पर्वती एचएलआर टाकी, पर्वती एलएलआर टाकी परिसर, वडगाव शुद्धीकरण केंद्र, राजीव गांधी पंपिग स्टेशन, लष्कर जलकेंद्र, चिखली जलकेंद्र, वारजे जलकेंद्र, चांदणी चौक टाकी, गांधी भवन टाकी, पॅनकार्ड क्लब जीसआर टाकी, एसएनडीसी एलएलआर टाकी, एसएनडीटी एमएलआर टाकी, चतुःश्रृंगी टाकी, होळकर जलकेंद्र टाकी, खडकवासला जॅकवेल, वारजे फेज क्रमांक एक व दोन, गणपती माथा, जुने वारजे जलकेंद्र, नव्याने समाविष्ट गावातील गावांचे बूस्टर केंद्र.
