कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी २२० कोटींचे वर्गीकरण
पुणे, ता. १३ : कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे वर्गीकरण गेल्या आठ वर्षांपासून रखडले आहे. प्राधान्याने करण्यात येणाऱ्या ५० मीटर रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने २७० कोटी रुपये उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील २२० कोटी रुपये हे वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून दिले आहेत. स्थायी समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी हा निर्णय घेण्यात आला.
दक्षिण पुण्यातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महापालिकेने २०१७ मध्ये कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन केले. पण जागा ताब्यात नसल्याने त्याचा परिणाम कामावर झाला. गेल्या आठ वर्षांत या प्रकल्पाचे ५० टक्के कामही पूर्ण झाले नाही. या ढिसाळ कारभारामुळे या रस्त्यावर अपघात होऊन आत्तापर्यंत अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे.
महापालिकेने भूसंपादनासाठी मोबदला म्हणून टीडीआर, एफएसआयचा पर्याय दिला; मात्र नागरिकांनी तो नाकारला आहे. त्यामुळे आता रोख रक्कम देऊन भूसंपादन करावे लागत आहे. या विलंबामुळे जमिनीच्या किमती वाढल्याचाही फटका महापालिकेला बसला आहे. गेल्या वर्षी राज्य सरकारकडून भूसंपादनासाठी १३९ कोटी रुपये मिळाले. त्यातून काही जागा मालकांचे भूखंड ताब्यात आले आहेत. त्यानंतर आता उर्वरित जागा ताब्यात येण्यासाठी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ही कामे गतीने होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबत समन्वय साधून समिती स्थापन केली आहे.
८४ पैकी ५० मीटर रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी अनेक जागा मालकांच्या जागा ताब्यात येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी २७० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. त्यापैकी ५५ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध आहे. पण उर्वरित रक्कम उपलब्ध करण्यासाठी पथ विभागाकडून १६० कोटींचे वर्गीकरण केले. तसेच प्रकल्प विभाग, शहर अभियंता विभाग आणि भवन रचना विभागाकडून प्रत्येकी २० कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. त्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असे पथ विभाग प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.