‘पुणे महापालिकेची जागा मेट्रोऐवजी ‘पीएमपी’ला द्या’ - माजी आमदार मोहन जोशी
पुणे, ता. १५ : सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपी) डेपो आणि पार्किंगसाठी महापालिकेच्या जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे केली.
सुमारे १ लाख ४३ हजार चौरस मिटर क्षेत्रफळाची महापालिकेची जागा महामेट्रोलाच देण्याचा प्रस्ताव आहे. सार्वजनिक वाहतुकीच्या दृष्टीने ही जागा ‘पीएमपी’ला देणे अधिक हिताचे आहे. ही जागा मेट्रोला देण्यास आमचा विरोध आहे. ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात लवकरच १२०० नवीन बसगाड्यांची भर पडणार असून, बसस्थानके आणि रात्रीच्या वेळी पार्किंगसाठी अतिरिक्त जागेची आवश्यकता आहे. दररोज सुमारे ११ लाख प्रवासी ‘पीएमपी’च्या बससेवेचा लाभ घेत असल्याने या सेवेच्या सुविधा वाढविणे अत्यावश्यक असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
या वेळी माजी मंत्री रमेश बागवे, सुनील मलके, अविनाश बागवे, प्रथमेश आबनावे, मुख्तार शेख, आयुब पठाण, चेतन आगरवाल, प्रशांत सुरसे आदी उपस्थित होते.
