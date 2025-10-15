पारगावमधील शेतकऱ्यांचा विमानतळ मोजणीस विरोध
पुणे, ता. १५ : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबतच्या संमतिपत्रावरून पारगाव येथील स्थानिक शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासन दिशाभूल करत असल्याचा आरोप बुधवारी केला. जमीन मोजणीसाठी प्रशासन बळजबरी करत असल्याचाही दावा त्यांनी या वेळी केला.
पुरंदर येथील विमानतळासाठी सात गावांमधील जमीन संपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मोजणीचे काम सुरू आहे. पारगावमधील मोजणी शिल्लक आहे. या गावातील शेतकऱ्यांनी अजूनही जमिनीसाठी संमती दिली नसल्याचा दावा केला आहे. किती शेतकऱ्यांनी संमती दिली, यासंदर्भात माहितीच्या अधिकारातही माहिती दिली जात नाही, असेही ग्रामस्थ म्हणाले. दरम्यान, ॲड. असीम सरोदे यांनी या विरोधात कायदेशीर लढा उभा करू, असा इशारा दिला आहे.
