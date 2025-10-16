प्रशासनाच्या समन्वयाअभावी नागरिकांची कसरत
पुणे, ता. १६ : पोलिसांकडून शहरात दोन हजार ८८६ नवीन ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी खोदाई सुरू झाली असली त्यात पोलिसांचा ठेकेदार आणि महापालिकेचा समन्वय नसल्याने नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. दिवाळीत खोदाईबंदी केली असली तरी दिवाळीनंतर हे काम पुन्हा सुरू होणार आहे.
शहराच्या सुरक्षेसाठी गृह विभागाने ‘सीसीटीव्ही’चा प्रकल्प मंजूर केला आहे. त्यासाठी भूमिगत केबल टाकावी लागणार आहे. पुणे शहरात ५५० किलोमीटरची खोदाई केली जाणार आहे. एकाच वेळी संपूर्ण शहरात खोदाई होऊ नये, यासाठी आयुक्तांनी हे काम टप्प्याटप्प्याने करण्याचे आदेश दिले आहेत, पण ठेकेदाराने ७५ किलोमीटरची परवानगी असताना
अनेक रस्त्यांवर खोदाई सुरू केली. त्यामुळे शहरात प्रचंड वाहतूक कोंडी होण्यास हातभार लागला. यासंदर्भात पोलिस आयुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत ठेकेदाराची कानउघाडणी करण्यात आली, तसेच कामात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. नागरिकांच्या सोयीचा विचार करून दिवाळीच्या काळात हे काम तात्पुरते बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पादचारी मार्गाचे मोठे नुकसान
‘सीसीटीव्ही’साठी खोदाई करताना अनेक ठिकाणी पादचारी मार्गांवर खोदाई करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे ज्या पादचारी मार्गासाठी महापालिकेला केंद्र सरकारचा पुरस्कार मिळाला तो सावरकर भवन येथील पादचारी मार्गदेखील या खोदाईत फोडला गेला आहे. ‘सीसीटीव्ही’ची केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदल्यानंतर रस्ता दुरुस्त करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे, पण ठेकेदार व महापालिकेत समन्वय नसल्याने अनेक ठिकाणी रस्ते पूर्ववत झालेले नाहीत. पादचारी मार्ग फोडल्याने दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त यांनी गुरुवारी महापालिकेत पथ विभागाचे अधिकारी, पोलिस अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदारांची बैठक घेतली. त्यात खोदाईदरम्यान होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या.
महापालिकेचे नुकसान होऊ नये आणि नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी रस्ते खोदाई कुठून कुठपर्यंत करायची आहे, याचे मार्किंग ठेकेदाराला महापालिकेकडून करून दिले जाणार आहे. त्यानंतरच ठेकेदाराला खोदाईची परवानगी मिळणार आहे.
- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
