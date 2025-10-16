पुणे सहकारी बँकेवरील निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने उठविले साडेसात हजार खातेदारांना दिलासा

पुणे, ता. १६ : गेल्या दोन वर्षांपासून पुणे सहकारी बँकेवर असलेले निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने उठवले आहेत. त्यामुळे बँकेचे व्यवहार पुन्हा सुरळीत झाल्याने सुमारे साडेसात हजार खातेदारांना दिलासा मिळाला आहे.
आर्थिक अनियमिततेमुळे बँकेवर २०२३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लागू केले होते. त्यामुळे कर्ज देण्यास आणि नवीन ठेवी स्वीकारण्यास बँकेवर बंदी आली होती. तर खातेदारांना खात्यातून पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढण्यास मनाई आली होती. परिणामी अनेक खातेदार अडचणीत आले होते. मागील वर्षात ऑक्टोंबरमध्ये
रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार सहकार खात्याकडून या बँकेवर प्रशासक म्हणून सहकार खात्यातील सहायक निबंधक प्रगती वाबळे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी प्रशासकीयपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर बँकेच्या खर्चात बचत आणि वसुलीवर जोर देत गेल्या दहा वर्षे तोट्यात असलेली बँक मागील वर्षात नफ्यात आली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध उठविण्याचे आदेश दिले आहेत.
यासंदर्भात वाबळे म्हणाल्या,‘‘ ऑक्टोंबरमध्ये बँकेच्या प्रशासकीय पदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर वसुलीवर भर देण्याबरोबरच अनावश्यक खर्चात कपात या दोन्ही गोष्टींना प्राधान्य दिले. दर तीन महिन्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या पथकाकडून तपासणी करून, सूचना दिल्या जात होत्या. त्या सूचनेचे पालन केल्यामुळे आज बँकेवरील निर्बंध उठले. बँकेचे सुमारे साडेसात हजार खातेदार असून, निर्बंध उठल्यामुळे बँकेचे कामकाज सुरळीत सुरू झाले आहे.’’
यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक संजय राऊत म्हणाले,‘‘ पुणे सहकारी बँकेवरील निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने उठविल्यामुळे खातेदारांमध्ये एक चांगला संदेश गेला आहे.’’
