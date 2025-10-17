पुण्यात ‘सांस्कृतिक फराळ’चीही मेजवानी
पुणे, ता. १७ ः लाडू, चिवडा, चकली अशा खाद्यपदार्थांच्या फराळासह पुणेकरांना दिवाळीत दरवर्षी संगीत मैफील, नाट्यप्रयोग, नृत्य कार्यक्रम असा सांस्कृतिक फराळही मिळत असतो. यंदाही पुणेकरांसाठी अशा भरगच्च सांस्कृतिक फराळाची मेजवानी असून दिवाळीनिमित्त हजारोंच्या संख्येने सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
दिवाळी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम, असे समीकरण गेल्या काही वर्षांपासून रुजले आहे. ‘दिवाळी पहाट’, ‘पाडवा पहाट’ हे कार्यक्रम तर दिवाळी साजरी करण्याचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीतही पुण्यात ‘दिवाळी पहाट’सह विविध मैफिलींची रेलचेल पाहायला मिळणार आहे. लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून प्रचार करण्याची संधी इच्छुकांनी साधली आहे. त्यामुळे कार्यक्रमांच्या संख्येत अजूनच वाढ झाली असून शहरासह उपनगरांमध्ये अक्षरशः चौकाचौकांमध्ये कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
काही वर्षांपूर्वी केवळ ‘पाडवा पहाट’पुरते सीमित असलेले कार्यक्रम आता दिवाळीत संपूर्ण आठवडाभर होताना दिसतात. यंदाही पहाटे आणि सकाळी होणाऱ्या कार्यक्रमांसह सायंकाळी व रात्रीही कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे. पहाटेच्या कार्यक्रमांमध्ये प्रामुख्याने संगीत मैफिलींचा समावेश आहे. यात अभिजात शास्त्रीय संगीताच्या मैफिलींसह सुगम संगीत, भावसंगीत आणि नाट्यसंगीताच्या मैफिली होणार आहेत. राज्यभरातीलच नव्हे तर; देशभरातील नामांकित गायकांचे सादरीकरण पुण्यात होणार आहे.
संगीत मैफिलींसह नृत्य सादरीकरण, काव्यवाचन-अभिवाचन आदी कार्यक्रमांचीही रेलचेल पाहायला मिळते आहे. संगीत, नृत्य, अभिनय आदी क्षेत्रातील कलाकारांना एकत्र आणून आणि वेगळ्या पद्धतीने संहिता गुंफून काही आगळेवेगळे कार्यक्रम सादर करण्याचा प्रयत्नही काही आयोजकांनी केला आहे. तसेच, नव्या नाटकांच्या प्रयोगांचा प्रारंभही दिवाळीच्या मुहूर्तावर होत आहे.
‘सकाळ’तर्फे दर्जेदार कार्यक्रमांची पर्वणी
सकाळ माध्यम समूहातर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील दर्जेदार सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शनिवारी (ता. १८) आणि रविवारी (ता. १९) सायंकाळी ६.३० वाजता गणेश कला क्रीडा मंच येथे अनुक्रमे ‘अभंग रिपोस्ट’ आणि ‘फोक आख्यान’ हे दोन आगळेवेगळे कार्यक्रम सादर होणार आहेत. सोमवारी (ता. २०) सायंकाळी ६.३० वाजता पंडित फार्म येथे ‘नाट्यसंगीताची वाटचाल’ हा निपुण धर्माधिकारी लिखित-दिग्दर्शित कार्यक्रम राहुल देशपांडे, प्रियांका बर्वे, अमेय वाघ सादर करणार आहेत. मंगळवारी (ता. २१) पहाटे ५.३० वाजता पंडित फार्म येथे ‘नक्षत्रांचे देणे - तेजोत्सव’ हा दिवाळी पहाट कार्यक्रम रंगणार आहे.
