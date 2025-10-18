रुग्ण अधिकार संस्थेतर्फे ‘देणे समाजाचे’ कार्यक्रम
पुणे, ता. १७ : रुग्ण अधिकार सामाजिक संस्थेच्या वतीने ‘देणे समाजाचे’ या कार्यक्रमाचे आयोजन सोमवार पेठेत करण्यात आले होते. उपक्रमाबाबत संस्थापक अध्यक्ष विलास कांबळे म्हणाले, ‘‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, शहरी गरीब योजना, आयुष्यमान भारत पंतप्रधान जनआरोग्य योजना धर्मादाय आयुक्त योजना अशा योजना रुग्णालयामध्ये असतात. त्याचा लाभ दुर्बल आर्थिकदृष्ट्या गरीब गरजू रुग्णांना मिळावा यासाठी शासकीय योजनेची माहिती मिळावी, लाभ मिळवून देण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याचे काम संस्था करीत आहे.’’ यावेळी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनांचे वरिष्ठ जिल्हा समन्वयक डॉ. प्रणती लोखंडे व नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. हेमंत तोडकर यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी महापालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गणेश बागडे, डॉ. सुनील आंधळे कमला नेहरू हॉस्पिटल, पांडुरंग शेलार कार्यकारी अभियंता, डॉ. सिद्धार्थ वाघमारे, राजाभाऊ भिलारे, दिगंबर अडागळे, मनोज किराड, मांगीलाल शर्मा, शकील शेख, संतोष वडवराव, नारायण गायकवाड उपस्थित होते.
मुलींना मोफत एचपीव्ही लस
पुणे, ता. १७ : कर्करोगापासून मुलींचे संरक्षण व्हावे यासाठी सदाशिव पेठेतील रेणुका स्वरूप मेमोरिअल मुलींची व पिरंगुट इंग्लिश स्कूल पिरंगुट या शाळांमधील ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील सुमारे एक हजार मुलींना मोफत एचपीव्ही लस देण्यात आली. रोटरी क्लब ऑफ पूना वेस्ट व इन्फोसिस फाउंडेशनच्या सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात आला. यावेळी क्लबचे अध्यक्ष संतोष चिपळूणकर, मोहन आंगाडी, डॉ. अमोल तलौलिकर, डॉ. हिमांशू बापट उपस्थित होते.
शिवसाई फाउंडेशनतर्फे पूरग्रस्तांना मदत
पुणे, ता. १७ : शिवसाई युथ फाउंडेशनतर्फे लोकसहभागातून सोलापूर येथील माढा तालुक्यातील उंदरगाव येथील पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक वस्तू देण्यात आल्या. या मदतकार्यात फाउंडेशनचे दर्शन पगडे, ओमकार जाधव, संकेत पवार, अनिकेत सकटे, कुणाल मोरे, सौरभ खरात, जयेश अरगडे, शाहीद पठाण, श्लोक डाळिंबकर, मुक्तेश मैड, प्रथमेश शिर्के यांनी प्रयत्न केले.
