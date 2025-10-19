कपड्यांच्या उलाढालीत १५ टक्क्यांनी वाढ
पुणे, ता. १९ ः सणासुदीच्या काळात नवनवीन फॅशन ट्रेंड्स समोर येत असले, तरी यंदा दिवाळीनिमित्त पारंपरिक पेहरावालाच अधिक पसंती मिळत असल्याचे चित्र कपड्यांच्या बाजारपेठेत दिसून आले आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दिवाळीनिमित्त लक्ष्मी रस्त्यावरील कपड्यांच्या दुकानांमध्ये ग्राहकांची झुंबड उडाली होती. त्यामुळे गतवर्षीपेक्षा यंदा कपड्यांच्या बाजारपठेच्या उलाढालीत दहा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे व्यापाऱ्यांचे निरीक्षण आहे.
दिवाळीनिमित्त नवे कपडे खरेदी केले जात असल्याने दरवर्षीच कपड्यांच्या बाजारपेठेत दिवाळीच्या काळात मोठी उलाढाल पाहायला मिळते. पुण्यातील मध्यवर्ती भागासह उपनगरांमध्ये अनेक कपड्यांची दुकाने उघडली आहेत. मात्र अजूनही लक्ष्मी रस्त्यावर येऊन कपडे खरेदी करण्याचे आकर्षण ग्राहकांमध्ये कायम आहे. येथे एकाच ठिकाणी संपूर्ण कुटुंबासाठी योग्य असे कपड्यांचे पर्याय उपलब्ध असल्यानेदेखील ग्राहकांची पसंती मिळते. त्यामुळे या वर्षी दिवाळीपूर्वीच्या दोन-तीन आठवड्यांमध्ये, विशेषतः शनिवार-रविवारी लक्ष्मी रस्त्यावरील दुकानांमध्ये मोठी गर्दी होती.
गेल्या काही वर्षांमध्ये शर्ट-पँटसारख्या पाश्चिमात्य पेहरावाकडे ग्राहकांचा कल होता. या वर्षी पुन्हा एकदा सलवार-कुर्ता, टोपी, साडी अशा पारंपरिक वेषभूषेला पसंती मिळाल्याचे निरीक्षण लक्ष्मी रस्त्यावरील राहुल कलेक्शनचे संचालक राहुल बोरा यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना नोंदवले. पुरुषांमध्ये कुर्ता-पायजमा, नेहरू जॅकेट आणि टोप्यांची खरेदी वाढली आहे. कुर्त्यांमध्ये सिल्कसह प्रिटेंड, लखनवी कुर्त्यांना मागणी असल्याचे बोरा यांनी सांगितले.
महत्त्वाचे
- महिलांमध्ये माहेश्वरी, चंदेरी, पैठणी आणि सिल्कच्या साड्यांना विशेष मागणी
- लहान मुलेदेखील आई-वडिलांच्या पारंपरिक पेहरावाशी जुळवून घेत आहेत
- मुलांमध्ये छोटे सलवार-कुर्ते, धोतर, फेटे तर मुलींमध्ये परकर-पोलके अशा प्रकारांना मागणी
- वेगवेगळ्या राज्यांमधून पुण्यात स्थायिक झालेल्या नागरिकांकडून त्यांच्या राज्यातील पारंपरिक कपड्यांची खरेदी
दिवाळी आणि लग्नसराई, असे दोन्ही मुहूर्त साधून नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर कपड्यांची खरेदी केली. सहकुटुंब खरेदी करायला येण्यास नागरिकांचे प्राधान्य होते. लक्ष्मी रस्त्यांवरील दुकानांमध्ये सर्व प्रकारचे पर्याय उपलब्ध असल्याने नागरिकांची येथील दुकानांना पसंती मिळाली.
- ब्रेझन गोगरी, कपड्यांचे व्यापारी
